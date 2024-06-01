奧斯汀談印太戰略　中國軍方：美國是搞亞太版北約

中國軍方代表、中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將回應美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）早前在香格里拉對話的演講時指出，美國的印太戰略是把一個個小圈子融合成亞太版的北約（NATO），從而維持以美國為主導的霸權地位。



美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月1日在香格里拉對話全體大會上發表演講時表示，印太地區的國家如今在安全上有了新的合流（converging），這會形成一個更強大、更有韌性、更有能力的夥伴關係網絡。

中國代表團成員、中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰中將隨後在一場吹風會上，抨擊美國的印太戰略「打着促進地區合作的旗號，但實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的俱樂部」。

他指出，美國的真正目的是把一個個小圈子融合成亞太版的北約這個大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位，「本質上是一個製造分裂、戰鬥對抗，破壞穩定的戰略」。

景建峰向區內國家呼籲，亞太地區是和平發展的大舞台，不是地緣博弈的競技場，繁榮穩定是大家共同的意願追求；中國始終秉持親誠惠容，與地區國家攜手維護和平，建設共同美好家園。