香格里拉對話召開　中美防長交手談什麼？

中美真正需要說服的並非彼此，而是廣大的第三方國家，大家會由此判斷和選擇哪個大國更靠譜。

2023年在新加坡相逢時，中美防長止步於禮貌握手，兩人名副其實「在一張桌子上吃飯」卻實質零互動；今年，這兩國的防務高官總算要在香會上正式會晤了。

中國至今沒有確認防長董軍是否會和美國防長奧斯汀會面，但五角大樓上周五已宣佈奧斯汀將在出席香格里拉對話期間，與董軍在新加坡會面。這是今年4月兩人視訊通話後，再進一步的實體會面，終結中美防長無實質接觸的困境。

此前一年多，中美防長溝通完全斷線。原因是董軍的前任李尚福早前被美國制裁，中國拒絕李尚福以被制裁之身與美方對話。雙方僵持不下，僵局在李尚福出問題被免職，董軍接任才被化解。

中國國防部長董軍到新加坡出席香格里拉對話。（資料圖片）

海軍司令出身的董軍已在周四（5月30日）抵達新加坡，和我國防長黃永宏共同主持新中防長對話，還走訪了樟宜海軍基地。接着，他將進入全球都關注的重頭戲——中美防長會談，並且與奧斯汀在香會上交鋒，預計又是一次火光四濺的場面。

南中國海的主權爭議勢必是今年香會的一大主題。自2023年2月以來，中菲關係就一路往負面發展，圍繞南中國海仁愛礁的主權爭議不斷，海上摩擦與外交戰、輿論戰都越演越烈，連帶黃巖島局勢也跟着緊張。中菲為是否存在君子協定、內部諒解、新模式，以及「錄音門」等等，吵得不可開交。

今年獲邀為香會開幕演講，小馬可斯必然會利用機會陳述菲律賓的主權主張，並指責中國的激烈行為，批評中國允許海警船對外國船隻開火，並可能為接下來兩天的會議框定一個「批評中國」的基調。

在香會的舞台上，菲律賓會得到美國和較多西方國家的支持，東盟成員國的一些臨海國家，即便與中國關係積極，實際上也對中國的南中國海「九段線」主張深感不安，也存在爭議，因此很多代表都可能就此向董軍發出尖鋭提問、討說法。董軍屆時能否以理服人、逆轉局面，既不加劇中國咄咄逼人的印象，還展示中國的大國氣度和責任，直接考驗董軍以及中國代表團的事前準備功夫與臨場反應能力。

2023年6月新加坡舉行香格里拉對話會場外警衛站崗。（ Reuters/資料圖片）

話說回來，奧斯汀所屬的西方陣營雖然陣容強大，他的擔子卻一點兒也不輕、甚至更重。據國際通訊社引述不具名美國防務高官的談話綜述，奧斯汀此行有兩重任務，一是安撫美國的亞洲盟友，讓大家相信美國雖然關注加沙與烏克蘭戰爭，也會繼續協助本區域「對抗」中國；二是緩解與中國的緊張關係。

他的第二項任務讓人有些意外，原來美國一邊在科技、產能、援俄等問題上對中國步步緊逼，它其實不希望與中國的關係鬧得太僵。這兩大任務相互矛盾，看來美國也陷入了「既要、也要」這一類中國人很熟悉的兩難。

但奧斯汀不得不盡量做到「既要、也要」。如果不安撫盟友——菲律賓只是一例，展示美國有決心與能力維護地區和平穩定、保證對盟友的安全承諾堅若磐石，那本區域一些國家就可能調整距離向中國靠攏，畢竟中國近而美國遠，那會導致美國的全球霸權地位不穩。

別忘了，過去多次經驗顯示，每當國內或全球其他地方出事，美國對亞洲的專注與承諾明顯下滑。在當前，以哈問題已讓美國的國際形象、尤其在伊斯蘭世界的聲譽受損。再者，今年11月美國大選後，特朗普是否會重返白宮導致美國外交方向鉅變，大家心裏都沒有底。這些情況疊加起來，要安撫盟友，奧斯汀還真得多多努力。而此時的美國也承受不起和中國鬧翻，所以也要安撫中國。

美國總統拜登（Joe Biden）、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）與日本首相岸田文雄2024年4月11日在華盛頓白宮舉行峰會。（Reuters）

那奧斯汀與董軍會談什麼呢？估計一方面是就南中國海局勢、台海穩定重申美國的態度，一方面就中國對俄羅斯的貿易與支持大力施壓，又表示願與中國合力管控局勢。而董軍也會逐點反擊，比如就台灣問題以「不容美國指手畫腳」懟回去，再用以哈問題反擊美國。

在台灣問題上，董軍也許會略佔上風。像北京最近的圍台軍演，美國國務院先在台灣總統賴清德發表了大尺度就職演說後表示祝賀，隨後當解放軍大規模軍演時，美國又在口頭上「深切關注」、強烈呼籲北京克制。簡而言之，美國讓賴清德在就職演說中說了他要說的，又讓解放軍在台海演練了要演練的、預演了要預演的。

美國恰恰知道大陸的紅線，因此有時不時「打台灣牌」的衝動，但是隨着中美實力差距縮小、中國海軍力量壯大，美國或美國政要如佩洛西「打台灣牌」，反而為北京突破現狀提供了口實。這背後的原因，正因為美國承受不了與中國翻臉。

以此推論，在來臨的中美防長對話與香會上，董軍與奧斯汀可預見都將毫不示弱、劍拔弩張，但也會守住底線，並在閉門對話時好好談。有新加坡資深外交觀察人士就預測，香會上的火花將只是「唱大戲」。

但這「大戲」如何唱，大家都得看。畢竟，中美真正需要說服的並非彼此，而是廣大的第三方國家，大家會由此判斷和選擇哪個大國更靠譜，所以風度很重要。

還有一點可關注，董軍雖然已接任中國防長，卻還不是中央軍委委員，也非國務委員。在香會上，他的氣場是否足以鎮住場子，也會被密切觀察。

作者：聯合早報副總編輯與聯合早報網（中國）主編韓詠紅

