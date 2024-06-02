英媒：英國駐墨西哥大使疑因用槍指向職員丟職

英國廣播公司（BBC）6月1日稱，英國駐墨西哥大使本傑明（Jon Benjamin）疑因舉槍指向職員，2024年較早時被免職。



此事最先由《金融時報》報道，稱一個附有相關影片的帖文在網上流傳，顯示看似是本傑明的人用步槍瞄準另一個人，同時作勢瞄準，看進瞄準器。從影片背景中可聽到笑聲。

當步槍瞄準一名男子時，鏡頭轉向此人，只見他攤攤手，未知這是表達無奈或其他意思。

BBC報道稱，該台已向本傑明查詢並請求回應，惟迄今仍未有回覆。

英國外交部指，留意到相關事件，已採取合適行動。

英政府網站上不再將他列為駐墨西哥大使。網站列明他的任職為「2021年至2024年」。

影片中的行為之所以被認為是非常不恰當，因即使是為了開玩笑，在墨西哥這個「謀殺之國」用一把顯然已上膛的機槍指向別人，是嚴重的誤判。

墨西哥謀殺案猖獗，以2023年為例，該國有逾3萬人被殺。隨意用槍指向別人的行為疑似被人拍下，片中還伴隨笑聲，這不止挑動英國駐墨使館職員的神經，還深深刺痛這個國家民眾——他們當中不少人的家人、朋友、同事或伴侶都是謀殺案的受害人。就算他們不是受害者家屬，這些都是他們耳聞目睹的日常事件。

包括墨西哥在內，不少中南美洲國家的貧窮和暴力威脅都使人們陷入絕望，令他們決定冒險逃到美國，尋求較好或較安全的生活。