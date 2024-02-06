俄衛網：烏軍總司令扎盧日內同意擔任駐英國大使　近日會被免職

俄衛網2月5日報道，烏克蘭最高議會議員舍夫琴科（Yevgeny Shevchenko）表示，烏克蘭武裝部隊總司扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）已同意擔任駐英國大使一職，可能在未來幾天內被免去烏軍總司令職務。



舍夫琴科表示，根據烏克蘭的慣例，被派去當大使就當於政治退休，這對喜歡扎盧日內的人來說可能會感到「失望」。

烏克蘭總統辦公室曾於1月29日表示，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）並沒有解除扎盧日內的職務。但隨後有消息人士透露，烏方已向美國白宮通報扎盧日內將被解職的消息。澤連斯基本人也在2月4日表示，他有一些「嚴肅的想法」，這不僅是關於某個人，而是烏克蘭整個國家領導層，暗示有意撤換整個領導層。

圖為2023年8月24日，烏克蘭獨立日活動，澤連斯基（右）與扎盧日內（左）握手。（Reuters）

澤連斯基和扎盧日內之間的分歧近期日益公開化，兩人在公開場合對俄烏衝突未來的描述不盡相同。

例如扎盧日內曾指出，俄羅斯遠未被擊敗，又呼籲烏克蘭必須重新思考其戰略，如何在盟國提供的軍事援助耗盡的情況下利用有限的資源作戰，這與烏官方消息所傳遞的樂觀情緒形成鮮明對比。有消息人士透露稱，扎盧日內的發言令澤連斯基十分不快，同時也令澤連斯基急於向盟國證明戰爭並非「死路一條」，並繼續鼓勵盟國提供援助，但烏克蘭的反擊至今未取得明顯進展。

隨着俄烏衝突持續，扎盧日內在烏克蘭享有愈來愈高的政治聲望，基輔國際社會學研究所2023年年底進行的民意調查顯示，烏克蘭民眾對澤連斯基的信任度從84%下降到62%，而對烏軍和扎盧日內的信任度分別高達96%和88%。而如果扎盧日內遭到解僱，70%以上的烏克蘭民眾會做出負面反應。

有分析認為澤連斯基若解除扎盧日內職務，會對烏克蘭政府聲譽造成損害，挫敗烏軍士氣，同時揭示基輔政治內部的脆弱。