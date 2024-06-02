香格里拉對話｜澳洲防長：希望中國透過對話解決爭端

澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）希望中國作為崛起的大國，能尊重商定的規則和規範，通過對話並根據國際法解決國家間的爭端。



馬爾斯星期六（6月1日）在香格里拉對話第三場全體會議上，對中國動之以情，曉之以理。他說，澳洲記得中國的經濟發展給澳洲帶來經濟繁榮。

「中國官員有時會表達這樣一種觀點，即中國與俄羅斯的戰略夥伴關係是抵禦反華敵意的必要緩衝。這是完全錯誤的。中國的經濟崛起使數億人擺脫了貧困。在這個過程中，中國為世界許多國家帶來了經濟繁榮，澳洲也不例外。我們對中國並沒有不可磨滅的敵意。」

馬爾斯又呼籲北京在追求戰略目標時，尊重鄰國的主權權利和國際法規定的義務，協助實現穩定和可持續的區域秩序。

馬爾斯提到澳洲海軍和中國海軍近期在西太平洋海域的摩擦，並警惕這類摩擦可能越來越多。

他說：「我想強調的是，解放軍與澳洲國防軍的大部分互動是安全和專業的。但是，解放軍的規模和發展速度意味着雙方的互動會更加頻繁，澳洲國防軍幾十年來在該海域安全開展、符合國際法的活動會越來越受到解放軍的質疑。」

去年11月，澳洲軍艦航經日本專屬經濟區時，潛水員入水嘗試解開纏在螺旋槳的漁網，附近一艘中國軍艦趨前靠近並開啟船體聲納，導致潛水員受傷。另一宗事件是今年5月初，解放軍一架戰機在黃海國際水域上空向一架澳洲軍用直升機發射照明彈，危及直升機上人員的安全。坎培拉事後都向北京表達關切和抗議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

