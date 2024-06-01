香格里拉對話｜澤連斯基抵新加坡　明早發表演說

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月1日傍晚抵達新加坡，將出席香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）。他6月2日早上11時30分參加一個環節並發表演講。香格里拉對話5月31日至6月2日在新加坡舉行。



澤連斯基傍晚近6時抵達新加坡香格里拉酒店，他到達時，香格里拉對話主辦方、英國國際戰略研究所（IISS）所長奇普曼（John Chipman）在酒店大堂迎接。

有守候現場的記者向澤連斯基提問：「您對這次對話有什麼期待？」 但他沒有回應，徑直往裏面走。

國際戰略研究所1日公布，澤連斯基2日早上將參加主題為 「重新構想全球和平與地區穩定解決方案 」的第7場全體會議，並發表演講。

澤連斯基訪問星洲前，是在瑞典斯德哥爾摩，出席第三屆北歐-烏克蘭峰會。澤連斯基近日密集外訪，本週他已訪問西班牙、比利時和葡萄牙。

在俄烏戰爭2022年2月24日爆發後，澤連斯基2023年曾到日本廣島出席七國（G7）集團峰會。

他此訪出席香會，是俄烏戰爭爆發以來，他第一次到東南亞國家。

澤連斯基2022年沒親身到場參加香會，是通過視像連線發表演講。