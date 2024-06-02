以色列總理內塔尼亞胡將在美國會演講　擬講加沙戰爭「真相」

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）受邀在美國國會發表講話，他計劃在國會講述加沙戰爭的「真相」。



法媒報道，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）5月31日說，民主黨和共和黨領導人已邀請內塔尼亞胡在國會聯席會議上發表講話。

內塔尼亞胡在以色列總理辦公室發布的聲明中說：「能有幸代表以色列在（美國）國會參眾兩院發表演講，並向那些想要奪走我們生命的人講述我們正義戰爭的真相，我感到非常激動。」

目前還不清楚內塔尼亞胡赴美演講的具體日期，但法媒引述美國媒體報道稱，演講預計會在美國國會8月休會前後舉行。

圖為2024年2月18日內塔尼亞胡在美國主要猶太人組織主席會議上致辭（reuters）。

內塔尼亞胡自2022年底開始新一屆總理任期以來，還未應邀出席過美國國會會議，也沒有應邀訪問過白宮。

2023年10月7日，哈馬斯對以色列發動突襲，據以色列官方統計，襲擊共造成近1,200人死亡，其中大部份是平民；哈馬斯還擄走了250多名人質，目前還有121人仍被扣留在加沙，以軍方稱其中37人已死亡。

以巴戰爭：2024年5月29日，以色列裝甲運兵車（APC）在與加沙接壤的以色列南部邊境執行任務。（Reuters）

以色列在襲擊後立刻對哈馬斯控制的加沙地帶展開報復襲擊。當地衛生部最新通報稱，以軍襲擊已在加沙造成至少3.6萬人死亡，其中大部份是平民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

