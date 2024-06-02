從拜登「3階段路線圖」看到什麼？巴前官員：美國以色列承認戰敗

美國總統拜登（Joe Biden）5月31日在白宮就以哈衝突發表講話，就結束衝突提出三階段路線圖，敦促哈馬斯（Hamas）接受以色列提出的停火協議。巴勒斯坦前資訊部長巴爾古提（Mustafa Barghouti）指，這明確顯示以色列和美國都承認，以色列在加沙戰爭中已失敗。



巴爾古提稱，以色列在加沙戰爭的失敗是因為它未能實現目標，包括未能根除巴勒斯坦人的抵抗，以及未能在不談交換協議的情況下把以色列人質帶回來。

2024年5月26日，以色列對加沙地帶南部拉法的難民營發動襲擊後，大火肆虐，畫面怵目驚心。圖為影片截圖（Reuters）

以下是拜登「3階段停火路線圖」要點：

第1階段：停火6週、放人

第1階段包括持續6週的「全面徹底停火」，以色列部隊會從「加沙所有人居地區」撤軍。

哈馬斯將釋放2023年10月7日突襲以色列期間擄走「一定數量」的人質，包括女性、長者和傷者，此外也會歸還部份遭殺害人質的遺體。

拜登說，遭哈馬斯挾持的美國人質在這個階段也會獲釋，而作為交換，數以百計巴勒斯坦囚犯也會被釋放。

巴勒斯坦平民會被允許回到他們在加沙各地的老家，包括加沙北部。

圖為2024年5月8日，以色列軍隊在拉法東部發動進行地面和空中行動後，巴勒斯坦人聚集在一處領取慈善廚房烹製的食物。（REUTERS/Hatem Khaled/File Photo）

人道援助方面，每日進入加沙的貨車會「激增」至600輛，國際社會將提供數以十萬計臨時庇護所和住宅單位。在最初6週期間，以色列和哈馬斯會「針對到達永久結束敵對行為的第2階段必要安排進行磋商」。

拜登指出，若協商持續進行，停火也會隨之延長，居中調停的美國、埃及和卡達將致力確保停火得以延長。

以巴衝突：圖為以軍2024年5月7日發布的照片，顯示以色列軍車在拉法過境點的加薩一側行駛。（Israel Defense Forces/Handout via REUTERS）

第2階段 以軍撤出加沙

以軍在這階段將徹底撤出加沙，持續約6星期。哈馬斯將釋放「所有餘下仍生還的人質」，包括以色列男兵。這一點對哈馬斯來說，一直是導致談判「卡住」的地方。

拜登引述以色列提議內容稱，如雙方守約，就能進而向「永久停止敵對行為」的方向前進。

倘若以巴能達成有意義的停火，戰後百廢待興的加沙將是國際社會需處理的一大問題。圖為2024年4月29日，加沙南部拉法一處被炮彈炸至面目全非。（Reuters）

第3階段：重建加沙

在美國和國際社會支持下，加沙重建和穩定計劃將啟動。他也會和區域夥伴合作，確保這一切會在「不讓哈馬斯重新武裝」的情況下發生。

一名美國高級官員稱，這個階段將耗費3到5年時間。所有遇害人質遺體將在第3階段歸還以色列。

倘發生問題怎辦？

拜登說，要是哈馬斯「未能履行協議中的承諾，以色列可恢復軍事行動」。但他補充說，埃及和卡塔爾會致力讓哈馬斯遵守條款，美國也會對以色列實行監督。