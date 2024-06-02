董軍講述全球安全觀6建議　談海洋爭端稱中方極擔憂顛倒是非行徑

在新加坡舉行的香格里拉對話會上，中國國防部長董軍6月2日圍繞「中國的全球安全觀」做大會主旨發言，他談到中方提出的6點建議，包括推進開放務實的防務合作、加強新興領域安全治理等。他又提及島礁主權和海洋權益爭端時稱，中方非常擔憂企圖固化非法裁決、顛倒是非曲直的行徑。



據央視新聞報道，董軍表示在變局之中，開創各國平等參與、沒有陣營對抗、坦誠友好交流、開放透明平等的地區安全合作新局面，使亞太繼續成為全球發展穩定之錨，為此中方提出以下6點建議：

第一，維護各國正當安全利益，中方支持地區國家的戰略自主，把安全牢牢掌握在自己手中。將一如既往地為發展中國家主持公道正義，並創造更多平等參與安全治理的機會，努力把北京香山論壇、中非和平安全論壇、中東安全論壇、中拉高級防務論壇等打造成兼顧各方利益、共謀安全合作的平台。

第二，共創公正合理國際秩序，中方認為世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序，中國軍隊願在聯合國框架下，加強與各國防務部門政策對接，加大對聯合國和平事業的投入，高水平建設維和待命部隊，派出更多新型維和力量。

關於島礁主權和海洋權益爭端，董軍指出，國際法的權威建立在尊重事實、維護正義的基礎上，對於捏造歷史，虛假敘事，企圖固化非法裁決、顛倒是非曲直的行徑，中方非常擔憂，如此打着國際法的幌子，訛詐公平正義，將會嚴重破壞國際法治。

第三，發揮地區安全架構作用，中方主張在地區安全事務中，應堅持真正的多邊主義。事實證明，以東盟為中心的地區合作機制和架構，合理有效、廣受認可。中方將一如既往地堅定支持東盟中心地位，反對一切虛化架空的做法，中方願在防務領域與東盟有關戰略規劃進行對接，深化東盟防長擴大會機制下的務實合作，提升共同維護地區安全的能力。

第四，推進開放務實的防務合作，中方主張合作應是互利共贏，有關國家應摘掉“有色眼鏡”，摒棄零和博弈，放下傲慢與偏見，與地區國家坦誠相待。各國軍隊只要懷着善意誠意而來，中方都歡迎，中國軍隊將更加開放、更重合作。對已有合作基礎的國家，中方將在聯演聯訓、裝備技術、後勤保障等方面進一步深化拓展，推動各項合作提質增效；對合作基礎相對薄弱的國家，我們願從軍事文化、減災救援、醫療衛勤等領域做起，循序漸進持續向前推進。

第五，打造海上安全合作典範。中方願同各國軍隊開展更為廣泛的海上互動交流，增進互信、拓展合作。當前南海局勢總體穩定，這得益於地區國家的共同努力。但確有個別國家在外部勢力煽動下，毀棄雙邊約定，違背自身承諾，有預謀地挑起事端、制造假象、誤導視聽，甚至不顧地區國家整體利益，違反《東盟憲章》精神，配合外部勢力在本地區部署中程導彈，嚴重破壞地區安全穩定，這樣做終將引火燒身。對此，國際社會的眼睛是雪亮的。中方對侵權挑釁行徑保持了足夠的克制，但這也是有限度的。希望個別國家要認清利害關系，回歸對話協商的正道，同地區國家一起，把南海建成和平、友誼、合作之海。

第六，加強新興領域安全治理。中方主張，新興領域應成為人類共同發展的新高地，而不是軍備競賽的新戰場。面對新興領域安全和發展的挑戰，各國應未雨綢繆、共商治理，共享新技術帶來的紅利，反對泛化國家安全概念，搞科技打壓、技術封鎖，大國應為此作出表率。