中國留學生被指航拍軍事設施　美國司法部罕見以二戰法律控6罪名

美國媒體連線（Wired）5月30日報道，美國司法部罕有地使用間諜法（Espionage Act） 罪名起訴使用無人機在維珍尼亞州造船廠拍照的一名中國留學生，廠區內有美國海軍正在組裝被列為機密的核子潛艇。報道指，司法部幾乎不曾引用二戰年代的法律，制裁透過無人機拍攝軍事設施。



在明尼蘇達大學（University of Minnesota）研究所攻讀如何利用人工智能在照片中偵測農作物病蟲害的中國留學生石風雲（Fengyun Shi，音譯），2024年1月5日搭飛機抵達維珍尼亞州。聯邦調查人員認為石風雲此行研究目標並非植物，而是海軍正在建造的最新一代航空母艦與核子潛艇。

美國聯邦調查局（FBI）的探員在宣誓供詞中表示，石風雲的行動引起造船廠安全官員的注意，向海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service）通報。

供詞指，1月6日當天天氣惡劣，石風雲卻使用航拍機，結果機器困在造船廠附近的民宅樹上。石風雲上門尋求協助，被住戶問到國籍以及出現在當地有何目的。住戶拍下石風雲照片、車牌號碼、證件，並致電報警。石風雲面對警方詢問時顯得「非常緊張」，對於為何在天氣不佳的情況下使用航拍機無法提出解釋。

聯邦調查局其後檢查航拍機並取得記憶卡，發現照片是在距離民宅約45分鐘車程的紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipyard）拍攝。證詞指出，石風雲在造船廠進行航拍的當天，廠內正在積極建造航空母艦及核子潛艇。

司法部對石風雲提出六項間諜法輕罪起訴，引用條款包括禁止在重要軍事設施拍照以及禁止在重要軍事設施利用航拍機拍照，每項罪名面臨最高一年有期徒刑。候審期間，護照已被扣押的石風雲必須接受監督，不得離開維珍尼亞州。

聯邦檢察官3月向法院聲請延長調查期限，獲法官批准。法官在書面裁決中寫道，同意檢方延長調查時間是因為案件「極不尋常」，法律層面與事實層面都有許多疑點有待釐清。法官指，石風雲遭起訴的兩項條款向來很少使用。根據聯邦檢察官提交法院資料，檢方與石風雲都希望以認罪協議結案。