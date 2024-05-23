國安部親揭軍工專家淪為境外間諜案　自甘在華「釘子」終判刑15年

國家安全部微信公眾號23日發布文章〈深度解析：軍工專家因何成為境外間諜？〉，以國家安全機關破獲張某革間諜案為例，揭露境外間諜情報機關對中國開展滋擾拉攏策反手法，起底軍工專家淪為境外間諜的犯罪歷程。



國安部發文介紹，張某革曾是樸實的農家子弟，家庭貧困刻苦學習，1986年考入某大學航海工程系，就讀自動控制專業，大學畢業後被分配至某軍工單位工作，主要從事軍工技術研究，曾帶領團隊，為國家科技進步立下汗馬功勞。

中國軍工專家淪為境外間諜，終被判刑15年。圖為張某革在看守所接受訊問。（國安部）

2004年，張某革赴境外參加國際性學術會議期間，借助軍工專家身分結交某國專家A，並私下保持聯繫。2011年，受A幫助，張某革獲得了赴境外某知名大學訪學機會，至此，張某革進入境外間諜情報機關工作視線。2011年11月，張某革抵達該國，入關伊始即被境外海關工作人員盤查、訊問。

2012年2月，在境外參加某國際會議期間，經A及其助手介紹，張某革結識了一名自稱國外海軍研究室的男子傑克。此後，傑克經常單獨約見張某革，帶其旅遊觀光、休閒娛樂，輔以豪車接送、高規格宴請、大額贈禮等方式，充分滿足張虛榮心，從而迅速建立信任，拉近彼此關係。傑克還允諾要為張的女兒赴國外留學和取得居住權提供幫助。文章定性「天上掉餡餅」的好運讓張某革沉浸其中。

文章指出，正當張某革在金錢和利益的巨大誘惑下難以自拔時，傑克突然撕下偽裝，露出真實面目，表明自己境外間諜情報機關人員身分，希望合作。張某革一時驚慌失措，並未立即答應對方合作請求，經傑克勸解、誘導、慫恿，並保證情報聯繫管道安全，張某革內心發生動搖和變化，最終答應合作請求，履行參諜手續，甘願成為境外間諜情報機關在陸國防軍工領域的「釘子」。

待張某革回國後，便開始不遺餘力地蒐集中國軍工情報，為境外間諜情報機關提供大量中國軍工領域核心技術機密，對國家利益造成巨大危害。

時至2013年12月，經嚴密偵查，在掌握犯罪證據基礎上，國家安全機關在張某革即將赴境外與間諜情報機關人員會面前夕，及時依法對其採取強制措施。

國安部指出，張某革訊問期間態度惡劣，百般抵賴，自認為國家安全機關不會掌握其在境外加入間諜情報組織的情況，然證據確鑿，終於供認違法犯罪事實，喪失坦白從寬機會。最終張某革因犯間諜罪被當地中級人民法院判處有期徒刑15年。

國家安全機關提示內地各單位、各級領導幹部尤其是重點涉密崗位人員，要自覺提高維護國家安全的意識和能力，要依法依規規範工作、要自覺保守國家秘密、要提高反間防諜意識。