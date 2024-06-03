王文濤：中歐要在良性競爭中擴大合作實現共贏

中國商務部網站稱，6月2日，中國商務部部長王文濤在西班牙巴塞羅那調研奇瑞埃布羅（EBRO）合資工廠。王文濤指出，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道。



王文濤表示，中西兩國建立新時期全面戰略夥伴關係，元首外交的戰略引領和西班牙政府對華開放務實友好的政策為兩國企業開展投資貿易活動提供良好的營商環境。奇瑞與埃布羅開展合作是中國汽車企業開拓歐洲市場、實現本地化生產的一次積極嘗試，也是中國企業首次與西歐發達國家簽署汽車本地化生產協議。希望奇瑞與西方合作夥伴加強溝通協調，保持緊密合作，推動項目早日投產下線，為拉動當地經濟、就業和深化中歐產業合作作出積極貢獻。

對於企業反映的歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查影響中國汽車企業對歐合作問題，王文濤指出，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道。「希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路上來。希望雙方企業克服困難，將項目打造成中西乃至中歐經貿合作的重要項目，成為中國汽車企業對外開展合作、實現產業鏈深度融合的典範。」