豐田等日本5車企承認汽車性能測試違規　6款車暫停出貨

日本豐田（Toyota）旗下的大發汽車、豐田自動織機自2023年底爆出安全測試違規後，日本政府要求85家企業調查和報告，國土交通省6月3日公布，接到5家企業報告測試存在違規，包括豐田汽車，涉及多個車型，部門已下令其中3間企業正生產的6個車型暫停出貨。



共同社3日報道，這5家企業包括豐田、萬事得、Yamaha、本田及鈴木，其中豐田在安全相關測試中提交假數據，並對測試車輛違規加工。

豐田董事長道歉

豐田董事長豐田章男6月3日在東京召開記者會，並稱「作為集團的負責人，衷心向大家致歉。我認為這是動搖認證制度根本的問題，是作為汽車製造商絕對不能做的事。」

圖為豐田董事長豐田章男2024年1月30日在名古屋召開記者會（Getty）

報道指，涉及違規的車型包括豐田目前生產的卡羅拉FIELDER、卡羅拉Axio、YARiS CROSS，也有萬事得的2個車型及Yamaha的1個電單車車型，這3家企業過去生產的車型也發現違規。本田和鈴木存在違規的車型為過去生產的車型。

萬事得3日公布調查結果指，2014年以後生產的總計約15萬輛汽車的碰撞測試和引擎功率測試中存在違規。

日本政府最快在4日會依據《道路運輸車輛法》，到愛知縣豐田市的豐田總部檢查，探討行政處分。