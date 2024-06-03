日本佳子公主魅力旋風席捲希臘　平民價針織衫穿出仙氣掀搶購潮

日本皇室文仁親王的二女兒、被譽為日本最美公主的佳子公主，近日前往希臘訪問。



她在當地的一舉一動備受矚目，許多眼尖的網友發現，她在訪問期間穿了一件定價僅2990日圓（約149港元）的針織上衣，進而引發搶購潮。日媒稱佳子簡直就像英國的凱特王妃，成為日本皇室的流行指標。

被視為「東方戴安娜」 點圖放大看看佳子公主訪問希臘的照片及很快被搶購一空的上衣產品：

+ 26

綜合日本雜誌《AERA》等日媒報導，佳子公主於25日從羽田機場啟程前往希臘，出訪期間的打扮格外受到矚目。

她於希臘時間26日，前往世界遺產帕德嫩神廟視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，搭配白色長褲與球鞋。

有眼尖網友發現，該上衣疑為服飾品牌pierrot的商品，定價為2990日圓。

同場加映：王妃穿搭｜盤點5套凱特秋冬造型 亮色系連身裙、西裝外套顯貴氣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

Pierrot公關友廣真由子表示，得知此消息感到榮幸又訝異。該針織上衣在媒體報導後已被銷售一空，不確定是否會再次販售。

事實上，佳子2023年出訪祕魯時，在馬丘比丘所穿的外套疑似也是該品牌的商品，後來也被網友瞬間搶光。

此外，佳子於29日前往愛奧尼亞海上的科孚島視察時，身穿一件水色的刺繡洋裝。據報導，該洋裝來自佳子喜愛的品牌CELFORD，定價27500日圓（約1369港元）。該品牌公關一真由子表示，佳子公主穿上洋裝後，立刻接到大批客人詢問，該商品也被搶購完畢，展現出佳子公主的超強帶貨力。

相關圖輯：日本皇室｜佳子公主28歲生日 「回眸甜笑」絕美靚相發布（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

這是佳子第3次出國訪問。她這次出席了日本希臘建交125週年紀念典禮，並會晤希臘總統卡特琳娜薩克拉洛普魯。

由於佳子全程掛著燦爛笑容，獲得希臘當地媒體讚賞，稱她個性溫和且全身散發氣質，打扮結合了傳統與現代性，對日本人來說宛如是「東方的戴安娜」。

延伸閱讀：

中國網紅靖國神社「灑尿噴漆」 日知名醫師2百萬元懸賞

【本文獲「TVBS」授權轉載。】