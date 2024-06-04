烏克蘭和平峰會｜賀錦麗將赴瑞士代表美國與會　拜登缺席

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將參加在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。



白宮星期一（6月3日）發布聲明說，賀錦麗將於6月15日前往瑞士琉森，參加烏克蘭和平峰會。「她將強調，拜登政府致力於支持烏克蘭努力在烏主權和領土完整以及《聯合國憲章》原則的基礎上，實現公正持久的和平。」

聲明稱，賀錦麗也將重申美國支持烏克蘭人民抵禦俄羅斯的侵略。美國國家安全顧問沙利文將和她一起代表美國出席峰會。

烏克蘭總統澤連斯基日前說，目前已有100多個國家和國際組織同意出席由烏克蘭倡議的全球和平峰會。

俄羅斯沒有受邀參加瑞士的峰會。克里姆林宮發言人佩斯科夫表明，沒有俄羅斯的參與，這場峰會「絕對是徒勞的」。

烏克蘭總統發言人尼基福羅夫（Serhiy Nikiforov）說，瑞士峰會將以澤連斯基的10點和平方案為基礎，優先考慮三個關鍵主題：糧食安全、核安全，以及釋放所有囚犯和被驅逐者。

尼基福羅夫表明，正是這三點有可能將持不同觀點的國家團結起來。

澤連斯基在2022年11月舉行的20國集團（G20）會議上首次宣布了10點和平方案。該方案還包括恢復烏克蘭領土完整、俄羅斯軍隊全部撤出，以及建立一個起訴俄羅斯戰爭罪行的特別法庭。

基輔期待就峰會結果發表公報。

本文獲《聯合早報》授權轉載

