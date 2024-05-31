中國外交部證實不參加烏克蘭和平峰會　稱與中方要求尚有明顯差距

中國外交部發言人毛寧5月31日在例行記者會上表示，將在瑞士舉辦的首屆烏克蘭和平峰會會議安排同中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參會。



在例行記者會上，有記者提問稱，據消息人士透露，中國已確認不會出席6月由瑞士主辦的烏克蘭和平會議，消息人士說，中國拒絕邀請，因為中國參加的條件沒有得到滿足，即包括俄羅斯和烏克蘭都參加，外交部是否願意就此事發表評論。

毛寧就此表示，首先中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會，今年年初以來一直同瑞士方面以及有關各方就此保持着密切溝通，中方始終堅持國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

圖為2024年1月16日外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

發言人指出，中方關於和會的這些要求公平、公正、不針對任何一方，體現在近期同巴西共同發表的關於政治解決烏克蘭危機的共識中，反映國際社會，特別是廣大發展中國家的普遍關切，根據各方反饋以及公布的會議安排，中方提出的這三個要素看來都難以實現。

毛寧最後表示，會議安排同中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參會，已向有關方通報中方考慮和關切。

她說：「我們將繼續以自己的方式勸和促談，同各方保持溝通，共同為政治解決烏克蘭危機積累條件。」