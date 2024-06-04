辛偉誠政府等英國大選結果　7月下旬遣送求庇者往盧旺達

英國計劃於7月23日開始將尋求庇護者遣送到盧旺達。



路透社報道，英國政府律師布朗（Edward Brown）星期一（6月3日）披露這一計劃。將未經許可抵達英國的尋求庇護者送往盧旺達，是蘇納克政府的重點政策之一，但由於法律和議會方面的阻力，這項備受爭議的計劃一直沒能啟動。

首都辛偉誠（又譯蘇納克，Rishi Sunak）曾表明，遣送航班不會在7月4日大選之前起飛。但他承諾，如果他贏得大選，遣送行動就將在大選結束後不久開始。

反對黨工黨目前在民調中領先執政的保守黨約20個百分點，該黨已承諾，如果贏得選舉，將取消盧旺達計劃。

政府律師曾在提交給倫敦高等法院的文件中說，政府的意圖是 「在2024年7月23日（且不是在那天之前）通過飛往盧旺達的航班實施遣返計劃」。

布朗後來告訴法院，內政部在一份行動更新中說，第一架遣送航班實際上將在7月24日起飛。

2023年12月5日，英國內政大臣祁湛明（James Cleverly）到訪盧旺達，與該國外長簽署轉移非法入境者的新條約。（Reuters）

盧旺達計劃由英國前任首相約翰遜（Boris Johnson）在2022年首次制定，與盧旺達方面達成協議，把乘船橫渡英倫海峽抵達英國的非法移民遣送至盧旺達，並向盧方提供相應資金。

去年11月，英國最高法院宣布該政策不合法，因為非法移民被送到盧旺達後，可能被直接或間接遣返回母國。蘇納克過後與盧旺達簽署了一項新的移民條約，試圖繼續推動盧旺達計劃。

法官說，政府的盧旺達行動將取決於大選的結果，但法院方面無法對大選做出任何預測。

今年，穿越英倫海峽抵達英國的尋求庇護者人數創下新高，迄今已有1萬多人。