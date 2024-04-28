盧旺達將迎英國庇護者　當地人憂高失業率、貧窮成難民陷阱？

英國近日正式通過備受爭議的《盧旺達安全（庇護和移民）法案》（Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill），預計將在3個月內啟動將非法移民遣送至東非國家盧旺達進行安置的計劃。



在這個仍飽受貧困、失業困擾的國家，空降的移民雖然帶着英國派的「安置金」，卻也必然與當地人爭搶本就不多的就業崗位和住房等社會資源。



根據英國與盧旺達達成的這項5年協議，英國將把非法入境、尋求庇護的移民送往盧旺達，在當地申請庇護。無論申請成功或失敗，被遣送者都不能再次返回英國。英國已向盧旺達提供2.2億英鎊（約21.6億港元）的資金用於在五年內接收尋求庇護者，並承諾在未來五年內提供額外3.7億英鎊（約36.3億港元）。

這一計劃對兩國而言可謂互利互惠。除了慷慨的資金，該計劃更有助於盧旺達為改善國家形象。人口逾1,300萬的盧旺達，與英國相距約6,500公里，被視為全球最不發達國家之一，據世界銀行稱，該國估計有一半以上的人每天的生活費不到 2 美元（約16港元）。

該國近年來正試圖將自己打造成一個友善的難民收容國、來自世界各地的難民可以在這裏尋求庇護。該計劃得到2000年上台的總統卡加梅（Paul Kagame）治下得到推廣。目前，盧旺達收容了超過127,000名難民，主要來自周邊的剛果民主共和國（DRC）和布隆迪（The Republic of Burundi）。去年，該國甚至為逃離塔利班到來的阿富汗人提供了庇護。

但許多媒體報道披露，不少難民在當地的生活遠沒有政府所精心宣傳的那麼好。英國《每日電訊報》在去年6月的一篇報道中指出，在該國南部的Gashora難民營，許多人逃離利比亞內戰來到這裏，但許多在中心接受過培訓的難民被迫做農場工人或家庭傭人來維持生計，但大多數人都失業了，他們每月的生活費只有約35 英鎊（約合343港元）。營地的難民表示：「這些錢太少了，我在營地外甚至很難買得起衣服、鞋子和食物等基本必需品，無法過上體面的生活。」

圖為將用來安置非法移民的基加利希望旅舍內部景象。（Getty）

2018年2月，近3,000名來自剛果民主共和國的難民在該國西部的聯合國難民署辦事處外舉行示威，期間，示威者抗議削減食品補貼，並要求改善生活條件。人權觀察組織當時表示，盧旺達警方開槍還擊，打死了12名抗議者。

驅趕大屠殺倖存者、可負擔住房遭強征？

自英國保守黨政府宣佈這一計劃以來，外界對其的質疑和抨擊聲就未曾中斷。這個曾經因一場大屠殺而震驚世界、現金努力爭取改變國家形象的國家盧旺達也再次走入聚光燈下。政府試圖安撫外界，該國不存在人權問題，抵達的移民也都將受到合理接待。

盧旺達政府發言人Alain Mukuralinda本周二對媒體表示，當局兩年來一直在為移民的到來做準備，現時在首都有兩個安置點，共可接收500人。第一個是位於首都基加利（Kigali）一個高檔社區內的希望旅舍，這裏此前用作收容1994年種族大屠殺中的倖存者，該事件導致近100萬人死亡，其中大部分是少數民族圖西族人（Tutsi）；另一個是西南部的Bwiza Riversite Estate，本來是為了解決基加利住房短缺問題而開發的可負擔住房。

2023年12月5日，英國內政大臣祁湛明（James Cleverly）到訪盧旺達，與該國外長簽署轉移非法入境者的新條約。（Reuters）

然而，2022年英國提出將非法抵達英國、尋求庇護的人遣送至盧旺達後，希望旅舍的倖存者就遭到疏散，政府也未有提供其他住房安排；而Bwiza Riversite Estate的開發商ADHI今年2月對本地媒體表示，該物業已經售出70%，卻仍然被政府徵用、招待自英國來的難民。

盧旺達反對黨議員Victoire Ingabire認為，當局是希望向英國政府證明他們有足夠的住房供難民使用，所以他們向前來參觀的英國官員展示了Bwiza Riverside Estate。她說：「這是一個公關舉措，因為他們不知道這筆交易是否會發生，所以他們只是想向他們展示一些東西，而這就是他們當時所擁有的。」

還面臨失業、貧窮……

事實上，基加利近年來由於人口增長，住房需求大增。然而，根據該市政府估計，在這個平均每戶月收入只有100美元的國家，只有9%的人買得起市場上最便宜的房子。因此，當政府為這些非法移民徵用可負擔住房時，自然引發民眾的強烈不滿。

無論對於難民還是本國國民，生活都將十分艱辛。該國雖然在過去十年間經濟迅速增長，但該國7成人口依舊從事自給自足的農業工作，生產力十分低下，近40%的人口仍生活在貧困線以下。2023年，該國失業率預估高達15%。許多逃離非洲國家戰亂的難民都依靠聯合國機構的財政援助生存。

圖為2022年6月12日，抗議者在英國倫敦一個移民遣送中心附近高呼並舉着標語牌，抗議英國將尋求庇護者遣送到盧旺達。（Getty）

基加利主要依靠旅遊業、農業和其他服務業支撐，但就業機會並不容易尋得。當地人關注遣送計劃，自然最關心送來的人和錢對當地就業和經濟的影響。有人表示，「遣送計劃聽上去是個好主意，隨着資金將流入盧旺達，服務業會產生更多就業崗位」，惟也有人指，「盧旺達人可以有更多的工作，但重新安置的尋求庇護者也可能與當地人競爭工作機會」。

儘管英國政府並未透露遣送計劃下，將有多少人被送往盧旺達，但每年抵達英國的非法移民數量都數以萬計。英國政府數據顯示，2023年6月前的一整年間，就有超過52,000非正規移民試圖進入英國。在人口約170萬的基加利，這並非一個小數目。

在慷慨的資助下，盧旺達政府承諾，來自英國的非法移民會受到合理待遇、接受培訓和引導從而進入就業市場，5年內，政府將承擔其全部財務需求。自英國來到基加利的非法移民，或許會得到更好的待遇，但這對當地社會資源的壓力、以及留下來的難民在5年後如何尋找生計，似乎仍然充滿未知之數。