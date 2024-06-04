印度大選今開票　印媒：初步計票結果顯示莫迪執政聯盟贏逾300席

印度多家電視台星期二（6月4日）說，總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨執政聯盟在人民院贏得的席位明顯佔多數。



路透社報道，電視台說，根據初步計票結果，執政聯盟在人民院543個席位中已贏得超過300個席位，遙遙領先於其他政黨。印度人民黨本身就取得255席。

由拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）領導的反對黨聯盟則取得172席，其中甘地所屬的國大黨取得71席。

73歲的莫迪已經執政10年，尋求第三個總理任期。民調顯示，雖然選民對失業率、通貨膨脹和農村問題等感到擔憂，但莫迪的印度人民黨仍將輕易取得壓倒性的勝利。

印度實行的是議會民主制，議會分為聯邦院（議會上院）和人民院（議會下院）。人民院共有545個席位，其中543席由選民直接選舉產生，其餘兩席由總統任命。

人民院每五年舉行一次選舉，只有獲得過半席位（即272席）的政黨才有權組閣，成為執政黨，並由執政黨領袖擔當總理。如果在選舉中沒有政黨獲得超過半數的議席，即由獲得議席較多的政黨聯合其他黨派和獨立人士建立政府，或是某一政黨在其他黨派的支持下組閣，但提供支持的黨派不參加政府。

本文獲《聯合早報》授權轉載

