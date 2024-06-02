印度大選︱出口民調顯示　莫迪執政聯盟大勝

印度長達六週的選舉在6月1日結束，當地傳媒的出口民意調查顯示，總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）取得大勝，甚至超出外界預期。



路透社報道，大部分出口民調推測，印度下議院543個議席中，執政的全國民主聯盟（ National Democratic Alliance，NDA）預計贏得353至401席，奪得三分二的大多數議席，意味政府可以進行影響深遠的修憲工作。

選舉結束後，莫迪在社交平台X發表勝利宣言，稱破紀錄的印度民眾再選出NDA執政，並形容機會主義在野的印度國家發展包容聯盟（INDIA）無法引起選民的共鳴，批評對方是種姓主義、公社制和腐敗。

圖為2024年6月1日，印度教聖城、位於北方邦的瓦拉納西（Varanasi）迎來印度大選第七階段也是最後階段，一名穆斯林女子投票後離開票站。瓦拉納西是莫迪的選區。（Reuters）

73歲的印度總理莫迪已經執政10年，選前民調顯示，雖然選民對失業率、通貨膨脹和農村問題等感到擔憂，但莫迪的印度人民黨仍將輕易取得壓倒性的勝利。

印度此次號稱全球規模最大、持續時間最長的選舉共分為七個階段，合格選民將近10億人。選舉於4月19日開始，最後57個席位選舉於6月1日舉行，其中包括莫迪位於印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）的選區。