博雷利稱歐盟不跟隨美國對華徵關稅　中國外交部：保護主義無前途

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱歐盟不會跟隨美國對華徵收關稅後，中國外交部發言人毛寧6月4日表示，中方始終認為中歐經貿關係的本質是互利共贏，保護主義沒有前途，開放合作才是正道。



博雷利在新加坡出席香格里拉對話會（Shangri-La Dialogue）期間，2日接受新加坡傳媒亞洲新聞台（ChannelNewsAsia，CNA）採訪。當被問及歐盟是否會效仿美國政府向中國徵收關稅，博雷利說：「我們不會跟隨美國。我們正制定我們自己的政策。」

毛寧4日在例行記者會上表示，中方注意到有關表態，中方始終認為中歐經貿關係的本質是互利共贏，保護主義沒有前途，開放合作才是正道，中國和歐盟互為第二大貿易夥伴，平均每分鐘貿易往來近150萬美元，中歐雙向投資的存量已超過2500億美元，雙方企業還在繼續加碼投資對方市場，中歐班列累計開行突破9萬列，已成為名副其實的亞歐貿易黃金通道，可以說，中歐之間已形成供應鏈、產業鏈、價值鏈，相互交融、深度互嵌的格局。

毛寧指，中方將堅持推進高水平對外開放，致力於為各國企業提供開放、包容、透明的營商環境。希望歐方恪守堅持自由貿易，反對保護主義的承諾，同中方共同維護中歐經貿合作大局。