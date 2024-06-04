王毅晤土耳其外長　稱兩國要反對少數國家壟斷國際事務

中國外交部長王毅6月4日同土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）在北京會談，他稱雙方要加強在聯合國等多邊框架下協調合作，支持聯合國在全球治理體系中發揮核心作用，反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務。



中國外交部指，王毅表示中方讚賞土方在事關中國主權、安全和領土完整的核心利益上理解支持中方正當立場，願同土方保持多層次交往，發揮好中土政府間合作委員會等機制作用，推進共建「一帶一路」倡議和土耳其「中間走廊」計劃有效對接，拓展合作領域，挖掘合作潛力。

他稱中方願擴大進口土優質農產品，支持兩國企業不斷提升合作層次與科技含量，密切文化、教育、旅遊、航空等領域合作。雙方要加強在聯合國等多邊框架下協調合作，支持聯合國在全球治理體系中發揮核心作用，反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務，反對「築牆設壘」、「脱鈎斷鏈」，維護全球供應鏈產業鏈穩定運行，推動建立公平合理的全球治理體系。

王毅2024年6月4日與土耳其外長菲丹在北京會談（中國外交部）

中國外交部引述菲丹表示，土中在各自地區和全球具有重要影響，土政府高度重視對華關係，恪守一個中國原則，支持中方維護自身核心利益和重大關切，中國的發展對世界和平繁榮至關重要，土方反對陣營對抗，不認同、不支持打壓遏制中國發展的錯誤行徑，不允許任何勢力在土耳其領土上從事損害中國主權、安全的行為。

他稱「中間走廊」計劃與「一帶一路」倡議高度契合，土方願同中方密切合作，通過兩國政府間合作委員會等機制，推動雙方在貿易、投資、金融、農業、旅遊、教育等領域的交流合作取得更多實質性成果，土中同為新興市場大國和二十國集團成員，在維護國際公平正義上有着廣泛共同利益。

他又指土方高度讚賞中方在烏克蘭、中東等問題上秉持公道正義立場，期待與中方共同發揮建設作用，為地區乃至世界的繁榮穩定作出更大貢獻。

中方稱，雙方還就烏克蘭、巴勒斯坦等共同關心的國際和地區問題交換看法，協調立場。