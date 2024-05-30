中阿合作論壇部長級會議今召開　王毅：巴勒斯坦問題是重要議題

中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議今日（5月30日）在北京舉行，主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨演講。會議舉行前，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨日與阿拉伯國家聯盟（Arab League）秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）會面，指巴勒斯坦問題是此次部長會的重要議題。



王毅指出，巴勒斯坦無法恢復民族合法權利，是當今世界最大的不公。加沙民眾遭受的苦難，是21世紀的人道主義災難。立即停火止戰、緩解人道危機、推動落實「兩國方案」、全面解決巴勒斯坦問題，是國際社會的一致立場。

願與阿拉伯國家共同推動問題早日解決

王毅強調，巴勒斯坦人民的正義事業一定會實現，搞雙重標準、逆潮流而動只會被歷史拋棄。中方支持阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上加強團結自強、發揮更大作用，願繼續同阿盟和阿拉伯國家一同推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

蓋特表示，阿方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持公道正義立場，願繼續同中方一同為推動停火止戰、局勢降溫，以及問題的最終解決不懈努力。