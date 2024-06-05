印度大選｜執政人民黨表現遜預期　學者：莫迪不應單靠魅力拉票

印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨在北方邦和西部兩個邦的表現比預期差，拉低了聯盟的整體表現，顯示以印度教民族主義來拉抬支持率的手段無效，民眾更迫切希望看到實質的經濟改善。



印度人民黨（BJP）在北方邦（Uttar Pradesh）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）和拉賈斯坦邦（Rajasthan）表現不佳，被認為是執政聯盟沒能取得壓倒性勝利的主要原因。

尤其令人意外的是北方邦。莫迪不顧非議，大張旗鼓在回教堂的遺址建印度教神廟，雖獲印度選民讚譽，卻沒能有效拉票。人民黨甚至丟失了神廟所在的阿約提亞選區議席。

政治分析師德維迪（Surendra Kumar Dwivedi）告訴路透社：「這一趨勢清楚地表明，在像北方邦這樣的邦，寺廟不再是唯一的決定因素，尤其是地方發展建設的問題，同年輕人息息相關，這些問題對作為最大選民群體的年輕人產生影響。」

印度總理莫迪6月4日抵達新德里的執政印度人民黨總部，準備向支持者發表講話。（REUTERS）

莫迪今年1月為阿約提亞一座建在回教堂遺址上的羅摩神廟揭幕，由此開啟他的競選活動。回教堂1992年在莫迪政黨成員的煽動下被印度教狂熱分子拆毀，引發印度獨立以來最嚴重的一次宗教騷亂，莫迪政府後來花費巨資興建神廟引發不小的爭議。

新德里智庫印度觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）的研究員基德維（Rasheed Kidwai）分析道，印度有很多經濟問題，人民黨在農村地區表現不佳，單靠莫迪個人魅力，是行不通的。

外交政策料無太大變化

在外交政策上，受訪學者認為，莫迪會延續此前的大方向，不會有太大改變。

國立大學南亞研究所所長塞維亞副教授接受《聯合早報》採訪時說，印度國內對外交政策的走向有廣泛的共識。「印度與美國的關係有所改善。同時，印度維持了與俄羅斯的歷史關係。這兩條路線將在下一屆政府的領導下延續下去。」

至於中國，印度有兩大關注，即喜馬拉雅地區邊境衝突，和中國在南亞和印度洋影響力的擴大。塞維亞說：「印度要通過回歸原來的實控線解決邊界問題。在印太地區，印度則有意加強與其他國家的安全關係。」

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）兼任資深研究學者蘇里亞納拉亞納（P S Suryanarayana）受訪時則說，在所有雙邊和重大多邊問題上，與中國重新接觸符合印度的利益，而懸而未決的中印邊界爭端，印度也應該有技巧地推進磋商。

本文獲《聯合早報》授權轉載

