印度大選｜莫迪篤定3連任　擬選後推親商政策　與中國製造業競爭

印度官員透露，總理莫迪（Narendra Modi）計劃在贏得第3個任期後採取一連串親商政策，包括制定法規，使僱用和解僱工人變得更容易。



路透社引述兩名印度政府官員的消息報道，為實現將印度轉變為全球製造中心的競選承諾，莫迪希望效仿最近針對半導體公司和電動車製造商的一攬子計劃，為國內生產提供補貼。

官員們透露，莫迪還計劃降低國產商品的零部件進口稅，現有的進口稅被指推高了印度的製造成本。

莫迪辦公室、印度勞工部和財政部沒有針對路透社的詢問置評。印度將在6月4日公布選舉結果，出口民調顯示，以莫迪領導的印度人民黨為首的右翼聯盟將贏得絕大多數席位。

印度是世界上增長最快的主要經濟體。分析認為，莫迪希望把印度打造為全球企業實現供應鏈多元化、擺脫對中國供應鏈依賴的替代選擇。

國際貨幣基金組織駐印度辦事處的前負責人費爾曼說，印度經濟既有蓬勃發展的科技行業，也有陷入困境的舊經濟領域，後者無法為印度提供足夠的就業機會。「現在可以提供就業機會，為人民提供好工作的就是製造業。」

印度成功吸引了蘋果和谷歌等美國大公司的供應商進駐，然而世界銀行數據顯示，印度佔全球製造業的比重不到3％。相對的，中國佔24％。

路透社看到的一份內部文件顯示，印度政府計劃於2030年把印度在全球製造業所佔份額提高到5％，到2047年提高到10％。但文件沒有提供具體細節。

印度製造業願景面對三大障礙

印度要成為全球製造業中心主要面對三大障礙，那就是諸多限制的勞動法、難以購買土地，以及低效的關稅制度。

在印度大部分地區，超過100名員工的公司須獲州政府授權，才能聘請和解僱員工。班加羅爾律師事務所Trilegal的合伙人古普塔說，這使得企業難以根據需求調整運營模式。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心的研究員羅索也指出，時至今日，企業仍須經歷「非常困難的過程」才能獲取所需的土地，因為印度的地契往往含糊不清，土地所有權分散。

本文獲《聯合早報》授權轉載

