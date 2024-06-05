澳洲國防軍首度向非公民招手　提供入籍捷徑

澳洲國防軍（ADF）面對招聘人數不足問題，決定向非當地公民招手。坎培拉政府6月4日宣布首度向非澳洲公民開放入伍資格，並在服役後90日後可以申請入籍。



澳洲SBS電台報道，澳洲國防人事部長基奧（Matt Keogh）公布有關消息，稱由7月1日開始，澳洲國防部會招聘新西蘭籍人士，並在明年1月擴大到英國、加拿大及美國籍的永久居民。

基奧指出，明年1月1日起有意申請入伍的非澳洲籍人士，需要以永久居民身分在當地居住至少一年，以及在過去兩年沒有為其他國家的軍隊效力，並需要符合加入軍方的安全審查和品格要求。

圖為2024年1月9日，一批在維多利亞州中部城鎮羅徹斯特協助救災的澳洲國防軍人員正搬走沙包。（Getty Images）

他表示，新措施並非向其他國家「搶人才」，而是招募獲得永久居民身分、決定成為澳洲公民的人士。因此他們已經走在邁向澳洲人的路上，政府就為他們透過加入澳洲國防軍，加快公民資格。

澳洲政府面對國防軍招募不理想的困境，目前距離目標仍相差約4500人。在野自由黨參議員伯明翰（Simon Birmingham）批評現屆政府國防政策失調，導致民眾無於投身軍旅生涯。不過多次在國會提出國防軍及退役士兵議題的獨立派參議員蘭比（Jacqui Lambie）則歡迎政府的決定，指自己曾在很久以前就作出類似呼籲。