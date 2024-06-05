澳洲國防軍首度向非公民招手 提供入籍捷徑
撰文：張子傑
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澳洲國防軍（ADF）面對招聘人數不足問題，決定向非當地公民招手。坎培拉政府6月4日宣布首度向非澳洲公民開放入伍資格，並在服役後90日後可以申請入籍。
澳洲SBS電台報道，澳洲國防人事部長基奧（Matt Keogh）公布有關消息，稱由7月1日開始，澳洲國防部會招聘新西蘭籍人士，並在明年1月擴大到英國、加拿大及美國籍的永久居民。
基奧指出，明年1月1日起有意申請入伍的非澳洲籍人士，需要以永久居民身分在當地居住至少一年，以及在過去兩年沒有為其他國家的軍隊效力，並需要符合加入軍方的安全審查和品格要求。
他表示，新措施並非向其他國家「搶人才」，而是招募獲得永久居民身分、決定成為澳洲公民的人士。因此他們已經走在邁向澳洲人的路上，政府就為他們透過加入澳洲國防軍，加快公民資格。
澳洲政府面對國防軍招募不理想的困境，目前距離目標仍相差約4500人。在野自由黨參議員伯明翰（Simon Birmingham）批評現屆政府國防政策失調，導致民眾無於投身軍旅生涯。不過多次在國會提出國防軍及退役士兵議題的獨立派參議員蘭比（Jacqui Lambie）則歡迎政府的決定，指自己曾在很久以前就作出類似呼籲。