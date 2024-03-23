日本已「偷偷地」變成移民國家？新宿12%是外籍居民　各縣搶人才

2019年日本推出「特定技能」在留資格後，實際上已成為「接納外國移民的國家」。人口減少導致勞動力短缺，再加上少子老齡化問題日益嚴峻，越來越多的地方政府認識到，「接納外國人是維繫地區社會的必要措施」。筆者指出，為推進多元文化共生，「政府應該從正面向國民說明政策的變化」。



文：毛受敏浩（曾任慶應大學、靜岡文藝大學外聘講師，現任內閣官房地區魅力創造有識之士會議委員、新宿區多文化共生街區建設會議會長等職，著有《極限國家：人口減少給日本留下的最終選擇》）

思考「社會存在方式」，應對人口減少

總務省公佈的人口動態調查結果顯示，截至2023年1月1日，基於居民基本台帳統計的日本人口比上一年減少80多萬人。照此下去，10年後日本人口將減少800萬人，這相當於整個大阪府的人口。在此次調查中，包括東京都在內的所有都道府縣人口均有所減少，這種情況是首次出現。

秋田縣的人口減少率為全國最高。依據居民基本台帳整理的秋田縣人口統計結果顯示，該縣人口為94萬1021人，比上一年減少了1.65%。為應對少子老齡化問題，長期以來縣政府採取了各種措施，但收效甚微。從各年齡段人口構成看，0到14歲的「兒童人口」佔9.26%，15到64歲的「勞動年齡人口」佔52.47%，65歲以上的「老年人口」佔38.27%。換言之，兒童人數不到1成，近4成是老年人。

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2023年5月2日，當地報紙《秋田魁新報》刊登題為「未來人口將減少3成，加快變革迫在眉睫」的社論。社論指出，「必須從根本上改變社會存在方式，包括接納外國人實現共生」。因為公共養老金制度的適用對象與國籍無關，接納外國人可增加養老金財政收入來源，彌補勞動力缺口，遏制經濟萎縮。

面臨人口危機的地方行政區開始認識到接納外國人的必要，秋田縣就是一個例子。而在旅居外國人較多的地區，從上世紀90年代起就已實施促進共生的扶持活動。近年來，隨著旅居外國人增多，越來越多的地區開展了支援多元文化共生的活動。

群馬縣開展「共生推進月」活動

2021年10月，日裔巴西人較多的群馬縣制定了《多元文化共生共創推進條例》。該條例指出，「為推動群馬縣實現飛躍式發展，提升民眾幸福感，應攜手在群馬生活的外國人，實現共生共創」。條例對縣政府、市町村以及企業在推進多元文化共生方面的責任義務等做出了規定。此外，群馬縣還將10月定為「群馬多元文化共生共創推進月」，製作宣傳影片，向民眾普及。

東京都新宿區的外籍居民人口比例佔12%，該區通過制定條例，成立了「多元文化共生社區建設會議」，以此為平台積極開展工作。「建設會議」有20多名成員，由包含筆者在內的學界人士、地方自治團體負責人等日本居民，以及住在新宿區的外國人社區代表組成。在該會議機制下，成員們經常溝通交談，幫助外國人解決生活上的問題，促進日本人與外國居民的交流。會議交流結果還上報新宿區區長，並在區行政工作中加以落實。2022年區民調查報告顯示，73%的受訪者認為多元文化共生活動得到推進。

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筆者作為政策直接制定成員參與的另一項工作，是山梨縣於2023年5月制定的《山梨多元文化共生社會實現構想》。該構想提出，要提高外國人的日語能力、促進外國人對日本文化和社會制度的理解、增加外國人參與社會活動的機會、加快完善諮詢體制和勞動環境等等。為提高在山梨縣中小企業工作的外國員工的日語能力，該縣設立了「企業支持外國人活躍補助金制度」。制度規定，如果企業新僱用了外國人，縣政府將給予補助，負擔外國員工學習日語和與本地居民交流的部分費用。同時，該縣還建立了「推進外國人勞動環境合法化網路」，以消除縣內企業違規僱用外國人的現象。

高知縣制定《外國人才確保戰略》

還有一些縣明確提出接納外國人，讓他們安家落戶，以應對人口減少問題。比如高知縣於2022年制定了《外國人才確保與活躍戰略2.0版》。該戰略提出，「外國人是支撐各產業生存與發展的寶貴人才，同時也是地區社會的一份子，接納和培養外國人，讓他們安家落戶具有重要意義」。此外，為加強與菲律賓、越南、印度、緬甸等國的關係，確保從這些國家穩定地獲取人才，該縣於2022年向越南和印度派出了訪問團。高知縣還開設日語教室，進行教學工具研發和培訓等。

有的地方政府認為，僅從自治體層面推動多元文化共生有局限性，希望國家改變相關政策。2021年，長野縣議會向中央政府提出制定《多元文化共生相關基本法》，以法律形式「明確政府在接納外國人問題上的方針」。而長野縣安曇野市議會早於縣議會一步，對向政府提出的同內容提案進行了表決。

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在吸納外國人才方面的政策調整

實際上日本已開始接納外國人才。2019年自藍領行業設立特定技能制度以來，日本推出了允許接納外國勞動者的新在留資格。這表明日本已調整政策方向，開始推行實質意義上的移民政策。

比如，通過特定技能制度接納外國人的同時，日本還成立了出入國在留管理廳。出入國在留管理廳內設有在留支援處，不僅負責管理出入國事務，還建立了對旅居日本的外國人提供幫助的工作機制。作為相關工作的總指揮部，2020年7月，外國人在留支援中心（FRESC）在東京四谷地區成立。

另外，日本還出台「綜合應對措施」，旨在通過吸納外國人才，實現共生社會，建立日本人與外國人安居樂業的社會。政府統籌各中央部門的外國人支援措施，每年進行修訂調整，2023年相關措施已增加到217項。

2022年6月14日舉行的「外國人才接收與共生相關閣僚會議」，確立了「實現與外國人共生社會的路線圖」，這是重要的政策變化。路線圖提出4點工作，1是日語教育相關工作，2是加強面向外國人的資訊發佈和諮詢機制建設，3是針對生命階段和生命週期的相應幫扶，4是共生社會基礎建設相關工作。「針對生命階段和生命週期的相應幫扶」方面，提出了促進「嬰幼兒期」「學齡期」親子交流、提供可傾訴擔憂和煩惱的諮詢場所、針對步入老年的外國人宣傳介紹養老金制度等多項具體措施，表明政府已以外國人逐步定居為前提，開始推行相關政策。

除了對旅居日本的外國人給予幫忙扶持外，日本還從政府層面吸引外國人來日本安家落戶。2020年至2022年期間，厚生勞動省開展了「地區外國人才接收與定居示範工作」，以北海道、群馬縣、福井縣、岐阜縣和鹿兒島縣為示範地區，推動當地企業對持有特定技能在留資格的東南亞人進行面試，幫助他們赴日就業和定居。這意味著政府直接參與促進外國人在人口稀疏地區的安家落戶。

不告知「變化」的政府

如上所述，隨著2019年《入國管理法》的修訂，日本政府實際上已允許外國人定居，開始推行移民政策。2022年制定的「路線圖」正是該政策的中期戰略。但保守派中的部分人表示強烈反對，認為「移民問題將改變日本人國家的存在方式」。問題在於，儘管政府已允許外國人定居，推出實質意義上的移民政策，卻並沒有向民眾和其他國家充分告知這一事實。迄今為止，國家領導從未向民眾明確表示，日本正在為接納外國人進行政策調整。

今年，岸田文雄首相出席令和國民會議1週年紀念大會時，針對人口減少問題表示「必須思考建設與外國人共生的社會」。首相應面向民眾具體明確地說明，著眼日本的未來，與外國人共生是唯一選擇。今年秋季日本將進行國會議員選舉，可以說，政府已迎來需要儘快正視移民政策的時刻。

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