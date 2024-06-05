第4次重申　拜登受訪《時代》：不排除武力保護台灣

美國總統拜登（Joe Biden） 近日受訪時表示，他已向中國國家主席習近平明確表示，美國將根據與北京的協議，不會尋求台灣獨立。不過，如果北京單方面試圖改變台海現狀，他不排除動用武力協防台灣的可能性。



美國《時代》周刊6月4日刊出拜登的訪問，文中提到，幾乎所有人都同意，應對中國崛起​​是美國未來一個世紀，最重要的外交和國家安全議題。其中，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）曾稱，習近平已下令解放軍，在2027年前作好攻打台灣的準備，而拜登多次表示會出兵協防，媒體想了解到底會如何反應。

拜登回應稱，需要視具體情況而定，強調美國是否使用軍事力量協防台灣，完全取決於中國是否試圖單方面改變台海地位。他被追問是否可能在台灣部署美軍，但沒有正面回應。至於是否會從菲律賓或日本的基地發動攻擊，他則表示不能談論。

據指出，未計今次訪問，拜登自2021年上任以來，已至少4次表示，如果北京武力攻台，美國將馳援台灣。

另外拜登在訪問中也被問到，北京有否干預選舉，例如以人工智能（AI）或其他方式，拜登稱有證據顯示干預正在進行，但根據情報機關立場，他不會介入。