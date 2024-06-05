英國大選｜辛偉誠施紀賢首場辯論登場　民調：表現不相伯仲

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）當地時間6月4日出席由英國獨立電視台（ITV）主持的首場選舉辯論。雙方在辯論中就如何解決生活成本危機、公共衛生服務輪候名單日增和減少移民等問題上正面交鋒。



路透社6月4日，辛偉誠在辯論中批評，工黨除了將每個人的稅收增加2,000英鎊（約20,000港元）之外，對該國沒有提出任何經濟計劃。

辛偉誠強調：「記住我的話，工黨將提高你的稅收，這是他們的DNA。你的工作，你的汽車，你的退休金，凡是你能想到的，工黨都會徵稅。」

施紀賢沒有立即否認這項指控，惟後來補充指增加2,000英鎊稅是無稽之談。工黨已多次表示，如果獲勝，將不會提高所得稅或國民保健費。

2024年6月4日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）出席首場選舉辯論。（Reuters）

在移民問題上，辛偉誠重申將尋求庇護者遣送至盧旺達的計劃，並表示他將把國家安全置於任何外國法院之上。

施紀賢表示，他也有一項解決移民問題的計劃，在不考慮違反國際法下，於第三國處理庇護申請。

報道引述天空新聞（Sky News）4日進行的YouGov快速民意調查顯示，辛偉誠以微弱優勢贏得首場電視選舉辯論。民調顯示，51%的人認為辛偉誠表現更好，略高於獲49%的施紀賢。