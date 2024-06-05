英國大選｜法拉奇重掌改革黨及出選　首日拉票即被潑奶昔

英國脫歐領軍人物法拉奇（Nigel Farage）6月3日宣布重新出任改革黨（Reform UK）黨魁，並於下月大選競逐下議院席位後，4日即在其出戰選區展開競選活動，期間被人潑奶昔。法拉奇其後表示，當時不知道被扔了什麼，但正中他的臉，非常可怕。



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社交媒體發布的影片顯示，法拉奇在其代表選區、 英格蘭東南部的Clacton步出酒吧時，被一名女子向他扔了一大杯飲料。

警方其後表示，一名25 歲女子因涉嫌襲擊被捕。內政大臣祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）譴責事件不可接受。

法拉奇由保安護送離開時應沒有受傷，後來並在X發布片段，舉起一個麥當勞紙杯笑稱：「我的奶昔讓所有人都來參加集會。」

改革黨主席泰斯（Richard Tice）批評施襲者，稱改革黨不會被嚇倒，又稱今次事件將為改革黨增加數十萬張選票。

60歲的法拉奇以2016年推動脫歐公投聞名，其宣布重新領導改革黨及出選，為首相辛偉誠（Rishi Sunak）帶領的保守黨造成新衝擊。目前民調顯示，保守黨支持度大幅落後於工黨。

法拉奇並非首次被淋奶昔，2019年在歐洲議會選舉前，他在紐卡素為改革黨的前身脫歐黨（Brexit Party）輔選時，曾被人淋奶昔。襲擊者其後承認普通襲擊和刑事毀壞罪，並被勒令賠償洗衣費。