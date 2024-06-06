英王查理斯三世肖像新鈔正式流通　逐步取代「女王頭」紙幣

印有英王查理斯三世（King Charles III）肖像的新鈔星期三（6月5日）開始在英國流通，但估計未來一段時間，日常現鈔交易中不會普遍看到新鈔。



查理斯三世的肖像出現在5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊新鈔上。不過印有已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）肖像的現有鈔票會繼續流通。

英倫銀行（Bank of England）說，只有在須替換損壞的舊鈔或現金需求增加時，才會印製和發行新鈔，因為按王室的指導方針，新鈔發行應儘量減少對環境和財政造成的影響，「這意味着公眾慢慢地才會開始看到新鈔」。

英國現有的塑料鈔票是在2016年開始發行，英格蘭銀行估計5英鎊和10英鎊塑料鈔的使用壽命至少五年，20英鎊塑料鈔則可用上至少20年。

圖為2024年4月9日，英倫銀行行長貝利在白金漢宮展示印有英王查理斯三世肖像的5及10英鎊紙幣。（Getty Images）

查理斯三世是第二位出現在英鎊鈔票上的君主，第一位是女王伊利沙伯二世，她的肖像於1960年首度出現在鈔票上。新鈔除了更換君主肖像，背面設計保持不變。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）說，只要公眾有需要，銀行就會繼續印製新鈔。不過現金的使用正逐漸減少。根據金融服務公司UK Finance的數據，2022年英國半數交易採用銀行卡付款，現金付款的佔比減至14%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

