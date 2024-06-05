諾曼第登陸80周年｜英國舉行紀念儀式　查理斯三世：永遠銘記

英國向諾曼第（Normandy）登陸的參與者致敬，承諾「永遠銘記」盟軍士兵為驅逐納粹德國軍隊所做出的犧牲。



路透社報道，英國星期三（6月5日）在樸茨茅夫（Portsmouth，又譯樸茨茅斯）舉行諾曼第登陸80周年紀念儀式，英國王室成員和老兵們參與其中。樸茨茅夫是1944年5000艘船隻前往諾曼第參與行動的主要出發點。

英王查理斯三世（King Charles III）在紀念儀式上說：「我們聚集在一起，向近16萬名英國、英聯邦和盟軍士兵致敬，他們當年聚集在這裏的海岸，開始執行為自由而戰的任務……讓我們再次承諾將永遠銘記、珍惜和紀念那些犧牲的士兵。」

英國6月5日在樸茨茅夫舉行諾曼第登陸80周年紀念活動，王儲威廉與一名二戰老兵交談。（REUTERS）

法國將在星期四（6日）舉辦主要的紀念儀式，美國總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等世界各國領導人將出席。

諾曼第登陸是二戰中盟軍在歐洲西線戰場上發起的一次大規模軍事行動，對結束法西斯統治、維護世界和平意義重大。諾曼第登陸也被視為世界最大的海上登陸作戰，使二戰的戰略態勢發生了根本變化，也直接推動二戰走向結束，但大約有4400名盟軍士兵在行動中喪命。

本文獲《聯合早報》授權轉載

