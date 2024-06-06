墨西哥出現全球首宗人類感染H5N2禽流感病毒個案　感染途徑不明

世界衛生組織（WHO）6月5日宣布，墨西哥發現全球首宗經化驗證實的人類感染H5N2禽流感病毒個案，該名來自墨西哥州（State of Mexico）的59歲患者已經離世，生前沒有接觸家禽或其他動物的紀錄。



世衛的聲明指，該名患者生前患有多種潛在疾病，其親人表示，他出現嚴重病徵前，曾因為其他原因卧床不起三週。他在4月17日出現發燒、呼吸短促、腹瀉、噁心和全身不適的情況，並在同月24日求醫，惟他送到國家呼吸系統疾病研究所後，就因為併發症而在同日喪生。

該研究所同日為患者的呼吸道抽取樣本進行聚合酶鏈反應（RT-PCR）測試，顯示他患上非亞型甲型流感。樣本在5月8日送到傳染病研究中心新興疾病分子生物學實驗室作基因排序後，顯示對H5N2甲型禽流感呈陽性。

當局在5月20日再將樣本送到墨西哥國家流感中心轄下的流行病學診斷參考研究所作RT-PCR分析，發現對甲型流感呈陽性反應；兩天後的基因排序結果證實流感亞型屬H5N2甲型禽流感。

世衛進行流行病學調查期間，沒發現其他個案。

當局提到，與患者生前居住的墨西哥州接壤的米卻肯州（Michoacán）一個後園家禽養殖場在今年3月爆發高致病性的H5N2甲型禽流感疫情；而墨西哥州的特斯科科（Texcoco）及Temascalapa分別在3和4月爆發家禽感染低致病性H5N2甲型禽流感疫情，但目前未知患者的感染個案與這些疫情是否有關連。