英偉達OpenAI微軟面臨美國人工智能反壟斷調查

撰文：許懿安
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美國聯邦監管機構已達成一協議，將對微軟（Microsoft）、OpenAI和英偉達英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在市場的主導地位，進行人工智能行業反壟斷調查。

Nvidia