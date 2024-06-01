AI科技｜麥肯錫報告：人工智能將令多國就業市場「翻天覆地」

新華社5月31日引述麥肯錫全球研究院日前發布一份名為《工作的新未來：在歐洲及其他地區部署人工智能和提升技能的競爭》的報告，認為包括德國在內的多個國家勞動力市場將因人工智能而出現重大變化。



報告說，隨着人工智能技術的快速推廣，勞動力市場將迎來重大變革。預計到2030年，生成式人工智能將幫助美國和歐洲近三分之一的工作時間實現自動化。人工智能的快速發展可能使就業市場兩極分化。一方面，高技能和高薪崗位難以招募到合適人才；另一方面，低薪行業可能出現勞動力過剩的情況。預計在歐洲，高薪職位的比例將增加1.8%，而低薪職位比例將減少1.4%。

報告預計，到2030年，德國將有約300萬個職位受人工智能影響，佔總就業人數的7%。在德國，辦公室行政管理類職位將最受影響，此類職位變動佔所有受人工智能影響工作的54%，客戶服務和銷售類職位以17%的比例位居其後。

報告建議，人們可通過參加培訓和提升技能來應對人工智能帶來的挑戰。麥肯錫研究人員桑德拉·杜爾特表示，管理者應進一步加大在員工教育和培訓方面的投入，如果不大力提升勞動者技能水平，人工智能就無法發揮其潛力。

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