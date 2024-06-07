《侏羅紀世界》開拍續集　泰國官員警告勿破壞當地自然環境

泰國官員警告電影《侏羅紀世界》（Jurassic World）製片方，在泰國拍攝系列續集電影時，不能破壞海灘和國家公園。



法媒報道，《侏羅紀世界》的未命名續集新片計劃明年上映，劇組下周將在泰國曼谷、甲米、布吉等地的國家公園拍攝部分鏡頭，拍攝將持續到7月。

拍攝地點包括泰國西南部城市克雷登島（Ko Kradan），以及考帕農本查國家公園（Khao Phanom Bencha National Park）的會度瀑布（Huay To Waterfall）。

《侏羅紀公園》劇照。（imdb）

泰國自然資源和環境部長帕查拉瓦（Phatcharavat Wongsuwan）星期四（6月6日）說，泰國很榮幸能夠主辦此次拍攝活動。「不過，劇組必須嚴格遵守相關法律法規，不得影響和破壞自然資源與環境。」

荷里活知名影星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的驚悚片《迷幻沙灘》（The Beach），曾因影響泰國南部的原始沙灘而受到廣泛批評。當時劇組種了數十棵椰子樹，讓片場看起來更具熱帶風情，但被指責破壞了當地植被。

里安納度狄卡比奧（中）在2000年主演的《迷幻沙灘》於泰國瑪雅灣取景。（《迷幻沙灘》預告片截圖）

泰國國家公園管理局局長阿塔波爾（Athapol Charoenshunsa）說，當局已經從過去的經驗中吸取了教訓，將密切關注《侏羅紀世界》的拍攝情況。

《侏羅紀世界》原版電影由知名導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導，多年來廣受好評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

