泰國旅遊曼谷被捕　竟因「負評」餐廳？　調查揭英國男挾私怨報復

泰國警方5月9日拘留一名英國遊客，原因是他2022年到泰國布吉島遊玩時，與餐廳老闆起衝突而Google評論對餐廳「負評」，老闆憤而控告他誹謗。涉案英國男子在再度遊泰時被捕。



英國《都市報》 (Metro）5月10日報道，男子2022年在布吉島租住一公寓，有一間餐廳位於男子住處附近。餐廳有一條捷徑，可讓他快速回到家，因此他想抄捷徑回去，卻被店家阻止。

餐廳老闆認為，維護捷徑也有成本，因此只會讓食客使用，拒絕讓男子通過，雙方因而發生衝突。

男子為報復老闆，開始在Google以負評「洗版」，甚至還找來朋友一起留言，令餐廳的評分從4.8下降到3.1。

一名英國遊客5月9日在泰國被捕，原因是他2年前到泰國布吉島遊玩時，在Google評論上數次給予餐廳低評分，結果被餐廳老闆控告誹謗。圖為示意圖。（Getty）

老闆發現評分下降後向警方報案，經調查發現幾條包含負面評論的新「1星」評論，其中一條評論出自涉案英國遊客之手。

警方2023年8月向布吉島法院申請逮捕令，不過當時男子已離境，未能將他拘捕。直到2024年他再度到泰國旅遊，警方隨即在曼谷拘捕他。

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