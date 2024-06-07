以色列空襲聯合國收容難民學校　古特雷斯譴責　美國表關注

以色列軍隊轟炸加沙地帶中部努賽賴特（Nuseirat）一間由聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）運營、用作難民營的學校後，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）6月6日譴責空襲，美國也對此表示關注，少有地敦促以色列公開有關空襲的更多資訊。



古特雷斯發言人杜加里克（Stephane Dujarric）6日出席新聞發布會時表示，以色列的襲擊是「又一次悲慘、令人髮指的」提醒，說明加沙平民正在付出什麼樣的代價。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，以色列必須公開其聲稱已在空襲中殺死的哈馬斯武裝人員身份。英國廣播公司（BBC）稱，雖然以色列經常聲稱在空襲中已確認其鎖定哈馬斯武裝分子，但美國很少有地敦促其公開證實這些資訊。

米勒表示：「以色列政府表示，他們將公布更多關於這次空襲的資訊，包括死者的姓名。」「我們希望他們在公開這些資訊方面保持完全透明。」

以色列軍隊6日凌晨轟炸努賽賴特一間由聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）運營、用作難民營的學校，造成至少40人死亡，數十人受傷。以軍其後證實進行了這次空襲，聲稱目標是巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）在校內運營的一個基地。