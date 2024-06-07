三星電子工會今進行史上首次罷工　行業顧問：不影響供應

據韓聯社7日報道，因薪資談判分歧，三星電子旗下最大規模工會——全國三星電子工會將於當天進行罷工，這是三星電子自1969年成立以來首次發生罷工。



該工會總成員為2.8多萬人，在三星電子約12.5萬人的總員工中佔22%左右。

據悉，該工會曾向成員下達當天以「請假形式」參加罷工的方案。目前，該工會未公佈參加罷工的具體人數，其表示，請假罷工是工會發起總罷工的第一步階段，之後計劃以不同形式進行罷工。

韓國三星：2018年2月25日在西班牙巴塞隆納舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress）舉行期間，鏡頭下三星的標誌出現在當地一棟建築物。（Reuters）

集邦諮詢（TrendForce）分析稱，由於6日是韓國的「顯忠日」（為國家獻忠的日子），放假一天，提前請假湊小長假（6至9日）的員工較多，且三星電子半導體廠對自動化生產的依存度較高，此次罷工很難給動態隨機存取存儲器（DRAM）和閃存晶片（NAND）的生產帶來負面影響，也不會出現供應問題。

報道稱，三星電子的勞資雙方自今年1月起開展薪資談判，但一直未能縮小分歧。之後，工會取得合法罷工權，於5月29日預告將進行罷工。

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