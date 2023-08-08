從三星盈利大跌　如何看出韓國企業在中國的困境？

韓國科技巨頭三星電子預期收益大跌，創下14年以來最低。三星電子素來以其在智能手機和半導體市場的優勢地位聞名。惟今年第二季的業績報告顯示公司利潤暴跌95%，意味其手機和半導體兩大支柱產業皆面臨嚴竣考驗。



7月27日公布的2023年4月至6月財報顯示，三星利潤同比下跌95%至6700億韓元，這反映一直擔當彌補虧損功能的智能手機業務，盈力能力明顯下降。

進入2010年代以來，三星的電子顯示屏及家電業務遇上跟中國企業激烈的競爭，盈利能力逐漸下降。對於三星電子而言，波動幅度較大的半導體業務本來尚有手機業務彌補虧損，令公司整體保持了穩定的增長。

三星電子新款 Galaxy Z Flip 5 和Z Fold 5 可折疊智能手機，在2023年7月26日韓國首爾舉行的Samsung Galaxy Unpacked 2023期亮相。（REUTERS）

智能手機盈利力走下坡

最近，三星發布了旗下折疉屏智能手機的最新型號——將於8月正式推出的「Galaxy Z Fold5」和「Galaxy Z Flip3」。《日經中文網》報道，新機的價位、相機性能及內存容量與現有機型相若，是否能提高消費者的購買意願還是難以預測。隨着智能手機的技術革新餘地逐年縮小，這項商品已難以出現重大突破，以刺激消費者需求。而且更便宜、在平價機款都做得很不錯的中國手機搶佔發展中國家巿場。

三星在全球智能手機市場的份額雖然仍然居首，但被中國的小米、OPPO及vivo搶去一部分巿場。再加上智能手機市場飽和，消費者對於高價旗艦機型需求下降，都使三星的手機業務開始陷入困境。本來作為龍頭的三星難逃巿佔率下跌命運，全球份額由2013年的31%降至2022年的21%。三星手機部門的利潤亦大打折扣，由2013年的25萬韓圜銳減逾半至2022年的11.67萬億韓圜。

半導體業務作為三星另一支柱，今年形勢也不容樂觀。全球對半導體需求大幅下降，全球晶圓廠產能擴大，加上中國在半導體製造方面的投資增大，市場供應增加導致半導體價格下跌。這對於以半導體為主要利潤來源的三星來說無疑是巨大打擊。

位於韓國水原的三星電子總部。（Reuters）

撤出中國是「去風險」還是「敗走」?

自2016年，韓國因部署薩德系統（THAAD），招致中國的「限韓令」，本已令韓國企業在華業務受到很大影響。上月5日，韓國企業數據研究所CEO Score對韓國國內500強企業中，113家在華韓企進行了業績調查，結果顯示這些企業去年在中國的合計銷售額，比起6年前，即2016年縮減了13.1% 。若果不計電池及半導體相關企業，數字跌幅更慘劇，6年跌幅多達37.3%。

CEO score評論說，2016年薩德事件後，「中國政府頒布『限韓令』正式對韓企施壓，此後隨著美中貿易矛盾、供應鏈危機、俄烏戰爭等危機狀況接連不斷，韓企對華業務不再景氣。」

汽車業為顯著例子，韓國車企在華銷售額呈直線下降。現代汽車（Hyundai）在華分廠「北京現代」的銷售額2016年跟去年相比銳減75.7%。同期，起亞汽車（Kia）在華分廠「江蘇悅達起亞」的銷售額同期也減少了80.8%。

過去在中國巿場佔強勢地位的韓國汽車及電子產品，如今已漸失去位置。然而，電池及半導體在華銷售卻持續增長。由此可見，對華銷售或出口低迷主要不因為近期的「半導體寒冬」，而在於消費品方面。韓國具代表性的出口產品，包括汽車、智能手機及電子產品在中國巿場的優勢過去十年已明顯減少，取而代之的正是質量提升、價格低廉的「中國製造」。

中國在生產各項商品技術躍進，導致了韓國除了半導體以外的核心消費品和中間產品，處於原地踏步或倒退的情況。韓國現代經濟研究院今年4月1底發表的題為《對華貿易結構變化與啟示》的報告稱，中國低技術製造業競爭力在1990年至2020年間增加了兩倍，而高技術製造業競爭力同期上升了29倍。韓國金融研究院首席研究委員池晚洙表示，半導體在韓國出口中的比重本來就很高，業績也很好，因此出現了對華出口表現良好的錯覺效果，除了半導體以外，對華出口在過去10年裡出現了倒退。

韓國三星在平澤市的晶片廠房。（Reuters）

由此可見，與其說三星為了對華「去風險化」逐漸把手機及電子產品生產線遷出中國，倒不如說是基於巿場形勢的商業之舉。早在2019年，三星電子已關閉在中國的最後一家手機工廠。不過，三星在中國仍有大量業務，包括關鍵的半導體及存儲晶片業務都正處於增長階段。

三星在手機及電子產品等昔日主要業務面對中國對手的激烈競爭，長期盈利能力下降。適逢半導體行情低迷，已只能依靠「一條腿」的三星因此受衝擊，在業績上也反映出來了。三星與SK海力士雙雙減產，料開始支撐記憶體價格。

美國拉攏日本、韓國等主要半導體供應鏈國家成立「Chip 4」，以美國巨額補貼換取這些半導體企業限制對華出口。然而，中國是全球半導體產業最大的市場，晶片製造商基於美國禁令而無法對中國出售高端晶片時，意味着這些企業在中國的中低端晶片巿場面對更激烈的競爭。三星在手機及電子產品業務走下坡之際，半導體在中國銷售上還處處受限，正是受美國晶片霸權所累，也是韓國及其企業要在這場技術冷戰中，採取親美遠中策略所要權衡的。