歐盟擬倡6月正式啟動烏克蘭入盟談判

英媒引述3名知情人士的話說，歐盟委員會認為烏克蘭已為加入歐盟的談判做好準備，將在星期五（6月7日）建議於本月啟動烏克蘭的入盟談判，以免在匈牙利接任歐盟輪值主席國後，烏克蘭的入盟談判被拖延。



俄羅斯向烏克蘭發動戰爭，促使歐盟對擴大歐盟進程進行全面改革。2022年6月，歐盟國家元首和政府首腦批准給予烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的候選國地位。格魯吉亞也在2023年底成為歐盟候選國。與此同時，個西巴爾幹候選國中的其中6一些國家加快了入盟談判。

報道指歐盟委員會正在推動6月與烏克蘭和摩爾多瓦啟動正式談判，向兩國加入歐盟發出積極訊號。

歐盟委員會星期五將宣布，烏克蘭已滿足此前未達標的一些入盟條件，包括反腐措施、限制政治遊說、公職人員資產申報以及保護少數民族語言的規定。

至於無視布魯塞爾警告，通過了外國代理人法的格魯吉亞，也將獲准啟動入盟談判。歐盟委員會將於星期五向歐盟27國大使報告對格魯吉亞的評估情況。

歐盟委員會的建議需要取得歐盟各國政府的一致同意，而匈牙利預計將提出反對意見，理由包括烏克蘭境內匈牙利少數民族的待遇等問題。

歐盟：圖為2023年2月1日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外隨風飄揚。（Reuters）

匈牙利總理歐爾班過去曾推遲與烏克蘭有關的其他決定，包括給予烏克蘭歐盟候選國地位、推遲為烏克蘭提供500億美元（約3904億港元）的援助配套等。

儘管匈牙利在其他歐盟成員國的壓力下最終做出讓步，但在2024年，布達佩斯至今仍然拒絕放棄否決歐盟向烏克蘭提供軍事援助撥款決議的權利。

比利時從今年1月1日起擔任歐盟輪值主席國，匈牙利將從7月1日起接任歐盟輪值主席國。歐盟主席國的任期為半年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

