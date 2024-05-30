歐盟計劃6月底展開烏克蘭入歐談判　匈牙利成最大變數

彭博社報道稱，歐盟計劃最早在6月25日啟動有關烏克蘭加入歐盟的談判，藉以提振基輔士氣，但新成員入盟須徵得27成員國的同意，而匈牙利是最大變數。



知情人士透露，幾乎所有成員國都支持於6月25日在布魯塞爾召開會議前，啟動烏克蘭入約談判。

然而，作為成員國之一的匈牙利一直反對烏克蘭入盟，並阻止向基輔提供關鍵的財政和軍事支持。但歐盟輪值主席國比利時，卻一直積極啟動烏克蘭入盟談判；比利時的主席國任期到6月底，到了7月1日，匈牙利將成為歐盟輪值主席國。

歐盟大使星期三（5月29日）就歐盟委員會提出的烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的談判框架展開討論。

知情人士稱，在匈牙利的反對下，歐盟星期三的討論不太可能取得任何顯著進展，因此基輔的入約議程談判最有可能會在歐洲議會選舉結束後，歐盟領導人於6月17日舉行非正式晚宴時決定。

不過，即使歐盟啟動談判，距離烏克蘭加入歐盟的談判仍須數年時間。

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發起特別軍事行動後，烏克蘭同月啟動申請加入歐盟程序並遞交入盟申請。當年6月，歐洲理事會批准烏克蘭成為歐盟候選國。歐盟委員會去年11月發布2023年入盟年度評估報告，建議歐洲理事會啟動烏克蘭入盟談判。只是，評估報告同時承認，烏克蘭並未完成歐盟要求的多項改革措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

