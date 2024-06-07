菲律賓4警察劫車「上手銬」綁架中國遊客　中國使館：敦促徹查

中國駐菲律賓大使館微信公眾號6月7日公布，使館敦促菲方徹查涉中國公民綁架案件。



全文如下：

近日，包括3名中國公民在內的4人在馬尼拉遭遇綁架勒索後被釋放。據報道，目前部份犯罪嫌疑人已被捕，有當地執法人員涉案，案件正在進一步調查中。

使館高度重視，第一時間向菲方提出交涉，要求務必徹查案件，將所有涉案人員捉拿歸案、繩之以法，全力保障在菲中國公民人身財產安全和正當權益。

菲律賓官員5日稱，4名菲律賓警察因涉嫌在鄰近首都馬尼拉的帕賽市（Pasay City）綁架4名外國遊客、勒索贖金。他們最終落網。

兩名涉案警察在上週末騎着電單車攔下一輛豪華轎車，當街將目標人物從車上拉出來，隨後這些警察的持槍同黨為4名遊客戴上了手銬，將他們推進一輛小貨車內。

案中受害人是3名中國人以及1名馬來西亞人；這4人中，有2名中國人成功反抗並逃脫，之後報警。

其餘的人質雖遭到綁匪毆打，但在支付250萬菲律賓披索（約33.4萬港元）贖金後翌日獲釋。

菲律賓警方5日召開記者會講述案情，並把4名被捕警員帶到現場。

菲律賓警方2024年6月5日召開記者會講述案情，並把4名被捕警員帶到現場（影片截圖）

菲律賓警方2024年6月5日召開記者會講述案情，並把4名被捕警員帶到現場（影片截圖）

警方表示，參與此案的10名疑犯和2名涉嫌主謀仍在逃。據報道，這些警官被懷疑是綁架勒索集團的成員。