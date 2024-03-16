日本美女空姐偕母菲律賓探親失蹤 竟遭埋屍土堆 疑涉謀財害命
撰文：許懿安
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一些日媒及菲媒報道，一同在日生活、現年26歲的日菲混血空中服務員Mai Motegi和她的54歲菲律賓籍母親Lorry Litada2月20日一起往菲律賓奎松省（Quezon province）探親，之後兩人失蹤。
Lorry Litada的姐姐 Ligaya Pajulas3月9日報警，指兩人2月21日起失蹤。
菲律賓警方獲報後便展開搜索，14日在一個塔亞巴斯市（Tayabas City）社區Barangay Isabang一個土堆中發現發現2具女性遺體。經調查確認，兩具遺體就是Mai Motegi與Lorry Litada。
Mai Motegi生前是全日空的空中服務員。
兩人最後被人目睹是在2月20日、她們最後出現的地點，以及埋屍現場點距離Lorry Litada姊姊家也只有15至20米，警方因此為Lorry Litada的姐姐與姊夫嫌疑重大，對兩人調查，惟尚未將他們逮捕。
警方在埋屍現場附近的橋樑下也發現母女倆生前使用的行李箱，又發現染血的毛巾與枕頭。
兩人死因未明，還須等待法醫驗屍結果出爐。
警方稱，犯案動機可能涉及金錢糾紛，《菲律賓星報》16日稱，Ligaya Pajulas和丈夫已被視為與本案有關的人。警方稱她與Lorry Litada曾發生爭執。
警方稱，Lorry Litada本用來支付他們在聖納西索鎮（San Narciso）購買的房子和土地的500萬菲律賓披索（約70.3萬港元）卻不見了。
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