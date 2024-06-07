拜登訪法晤澤連斯基　為軍援烏克蘭延誤致歉

美國總統拜登星期五（6月7日）在巴黎會見烏克蘭總統澤連斯基。拜登為國會延遲批准美國最新援助計劃向澤連斯基道歉，並宣布一項新的2.25億美元援助計劃。



路透社報道，拜登在會晤開始時告訴澤連斯基：「你們沒有屈服，你們一點也沒有屈服，你們繼續以一種非常了不起的方式戰鬥，我們不會拋棄你們。」

美國上一輪援助計劃歷經多次延遲後，終於在4月通過。拜登證實，他將在星期五簽署一筆2.25億美元的額外援助，幫助烏克蘭重建電網，併購買炮彈和防空攔截器等。

澤連斯基上個月受訪時說，西方國家在決定給予援助上花費的時間太長了。

拜登說：「我很抱歉……過去幾週我們不知道資金方面會發生什麼。我們的一些非常保守的議員一直在拖延。但我們終於完成了。我們仍然在竭盡所能地堅持下去。」

美國總統拜登2024年6月7日在法國巴黎與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會面。（Reuters）

美國總統拜登2024年6月7日在法國巴黎與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會面。（Reuters）

澤連斯基感謝拜登對烏克蘭軍事、財政和人道主義的支持。

「你和我們在一起非常重要。國會兩黨的支持，在美國這個團結的國家，所有美國人都和烏克蘭在一起非常重要，就像二戰期間一樣，美國幫助拯救了生命，拯救了歐洲。」

拜登星期四（6日）在法國諾曼第發表講話時，將第二次世界大戰反抗暴政的鬥爭與俄烏戰爭聯繫起來，稱俄羅斯總統普京為暴君。

莫斯科於5月10日發動的攻勢佔領了一些村莊後，烏克蘭一直在努力保衛哈爾科夫地區。

拜登上週改變了立場，決定烏克蘭可以向俄羅斯境內的軍事目標使用美國提供的武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

