以黎衝突如箭在弦？以色列：接近做決定時刻　真主黨枕戈待敵

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）對以色列北部的襲擊增加，導致了大面積的山火和居民設施損失。對此，以色列開始造勢要進攻黎巴嫩南部。



綜合路透社，半島電視台，美國有線電視新聞網等媒體6月4日報道，以色列軍方總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）4日表態，以色列已經準備好在黎巴嫩北部邊境發動軍事進攻，而且已經「接近做出決定的時刻」。

黎巴嫩方面也開始擔憂以色列要進攻黎巴嫩的消息。與真主黨關係密切的黎巴嫩日報《消息報》在4日的報道中援引未具名「消息人士」的話稱，阿拉伯國家的國際特使都對以色列威脅的嚴重性表示擔憂，而英國方面則明確表示以色列將在6月中旬發動襲擊，並呼籲黎巴嫩政府做好準備。

2024年5月13日，耶路撒冷赫茨爾山軍方公墓，以色列總參謀長哈萊維（Herzi Halevi，圖中穿軍裝者）出席紀念以色列戰爭陣亡士兵和襲擊受害者的陣亡將士紀念日儀式。（Reuters）

2024年5月13日，耶路撒冷赫茨爾山軍方公墓，以色列總參謀長哈萊維（Herzi Halevi，左）在紀念以色列戰爭陣亡士兵和襲擊受害者的陣亡將士紀念日儀式上聆聽他人致辭。（Reuters）

以色列軍方總參謀長哈萊維在一份錄音聲明中表示：「如果需要，以色列國防軍已經準備好做出反應。經過廣泛的訓練，我們準備在北部發動攻勢。我們正準備達成這一決策。」

當下，以色列和黎巴嫩之間的交火仍在繼續，據黎巴嫩國家通訊社報道，以色列戰機和無人機對黎巴嫩南部的幾個地區發動了空襲，包括艾塔阿爾沙阿布鎮和胡拉和馬爾卡巴之間的山谷地區。

以黎邊境・以黎衝突・以色列・黎巴嫩・真主黨：圖為2024年5月5日，真主黨和以色列軍隊之間持續發生跨境敵對行動。從以色列北部以色列與黎巴嫩邊境看去，以色列發動攻擊，黎巴嫩南部可見有濃煙升起。（Reuters）

圖為2024年5月5日，真主黨和以色列軍隊之間持續發生跨境敵對行動。從以色列北部以色列與黎巴嫩邊境看去，以色列發動攻擊，黎巴嫩南部可見有濃煙升起。（Reuters）

與此同時，真主黨3日發表聲明稱，它炮擊了以色列士兵在以色列北部附近的據點，因為以色列軍隊在邊境戰鬥中使用了該地點。此外，該組織向以色列佔領的謝巴農場軍營附近的以色列士兵發射了導彈。

此外，黎巴嫩真主黨使用「鑽石」圖像制導導彈打擊了以色列北部比爾卡特里沙軍事基地的一處營房並發布影片，影片顯示，在導彈命中的最後時刻有兩名以軍士兵跑出來。

《以色列時報》報道稱，雙方的交火還在以色列和黎巴嫩境內引發大火，由於真主黨的火箭彈襲擊，火勢蔓延至以色列的居民區，以色列警方表示，當地時間周一中午，加利利山區發生火災，當局已開始疏散居民，當地政府及民防部門隨即展開撲救工作。

持續的大火引發了以色列國內的不滿。

1月28日，以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）出席極右會議。（Reuters）

以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）周二前往黎巴嫩邊境附近的基爾亞特什莫納市視察局勢。他說：「黎巴嫩局勢依然平靜，而我國一個地區卻成為襲擊目標，這是不可接受的。我們必須燒毀真主黨的所有前哨基地。摧毀它們。開戰。」

值得一提的是，周一晚上，本格維爾因在火災爆發後沒有立即前往北方邊境而受到批評——當時他在一個俱樂部里和支持者一起蹦迪。

而黎巴嫩方面也開始炒作以色列要進攻黎巴嫩的消息。與真主黨關係密切的黎巴嫩日報《消息報》援引未具名「知名消息人士」的話稱，阿拉伯國家的國際特使都對以色列威脅的嚴重性表示擔憂，而英國方面則明確表示以色列將在6月中旬發動襲擊。」消息人士稱，英國建議黎巴嫩當局「為戰爭做好必要的準備」，戰爭的範圍和持續時間尚不清楚。

美國方面沒有評價黎以衝突，但美國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，以色列和哈馬斯之間的停火協議將有助於「實現以色列北部和黎巴嫩南部的平靜」。