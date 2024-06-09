路透社：海地臨時總理科尼耶入院就醫　情況穩定　原因未知

路透社引述當地電台Radio Metronome在社交媒體6月8日稱，加勒比海島國海地（Haiti）臨時總理科尼耶（Garry Conille）入院就醫，外界暫時未知原因。



Radio Metronome沒說明他入院的原因。路透社9日稱，科尼耶暫未回應其置評請求。

圖為2024年6月3日，海地前總理科尼爾（Garry Conille）在海地太子港與海地過渡政府委員會成員出席儀式發表講話；他2024年5月被任命為海地臨時總理。（REUTERS/Ralph Tedy Erol）

圖為2024年6月3日，海地前總理科尼爾（Garry Conille）在海地太子港與海地過渡政府委員會成員出席儀式發表講話；他2024年5月被任命為海地臨時總理。（REUTERS/Ralph Tedy Erol）

海地政府4月12日頒布法令，宣布成立一個由9人組成的過渡總統委員會，為解決當地長年治安混亂踏出第一步，惟外界憂慮委員會的成效。

法令沒明確任命臨時總理和組建臨時內閣的時間表，只是規定民選總統最遲應在2026年2月7日前就職，委員會任期不得超過這一日期。

新華社4月13日稱，聯合國和地區組織當時歡迎這一動向，認為這標誌着海地迎來「新的開始」。惟分析人士指出，這一過渡機構面臨重重挑戰，能否恢復海地公共秩序、順利組織下屆選舉仍有疑問。

海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）2021年7月7日遇刺身亡。（Reuters）

海地總統莫伊茲（Jovenel Moïse）2021年7月7日遇刺身亡，該國出現權力真空，黑幫活動變得更猖獗，罪案激增。

莫伊茲遇刺前任命亨利（Ariel Henry）為總理，後者2022年12月與部份黨派和民間團體達成國家政治過渡協議，計劃在2023年舉行大選、2024年2月向民選政府移交權力。

當地安全形勢一直未見好轉，大選至今未舉行，引發不滿。自2024年2月29日起，黑幫在太子港等地製造騷亂，迄今尚未完全平息。

海地發生騷亂時，亨利不在國內。他3月說會在過渡總統委員會成立後辭職。政府4月12日要求他在過渡總統委員會任命臨時總理後再正式去職。亨利的辦公室4月25日稱他請辭下台。

亨利下台後，海地現由臨時總理科尼耶掌政。

圖為2024年3月7日，海地太子港發生騷亂，有人焚燒輪胎。（Reuters）