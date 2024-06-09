指Newsbreak來自中國　美國議員籲調查

三名美國國會議員呼籲對源自中國、在美國風靡的新聞聚合軟件NewsBreak進行更多審查。



NewsBreak在美國有超過5000萬月度活躍用戶。路透社此前報道稱，該軟件使用人工智能（AI）生產不實新聞。路透社通過法律文件和公司備忘錄等，識別出至少40個NewsBreak使用AI影響所服務社區的實例。

美國參議院情報委員會主席、民主黨參議員沃納（Mark Warner）說：「比經營未經審查、AI生成新聞的公司更可怕的，是與敵對外國政府有深厚聯繫的公司。」

沃納認為，這是有關國家技術威脅的又一個例子，美國需要整體應對，不能靠打地鼠的方式來對付個別公司。

美國眾議院中美戰略競爭特設委員會高級成員克里希納穆爾（Raja Krishnamoorthi）認為，路透社的報道暴露出NewsBreak的嚴重問題，以及它和中國官方媒體的歷史淵源。

他指的是，Newsbreak是一點資訊的子公司，而有鳳凰新媒體是一點資訊的重要投資者。不過，據中國媒體報道，2019年鳳凰網已出讓了一點資訊的大部份股份，僅保留5%。

Newsbreak首頁截圖

圖為2023年8月15日鏡頭下的美國會大樓。（Reuters）

美國共和黨眾議員斯特芬尼克（Elise Stefanik）稱，NewsBreak的投資者包括IDG Capital，說明這款軟件值得加強審查。IDG Capital2月被美國國防部以涉嫌與北京軍方合作為由，列入黑名單。

NewsBreak發言人回應路透社說，他們一直都是一家美國公司，任何相反的說法都是不正確的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

