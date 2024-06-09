撐巴勒斯坦示威者持3千米紅布包圍白宮　穿紅衫批拜登「紅線」論

數千名示威者6月8日在白宮附近舉行「紅線」集會，對美國總統拜登（Joe Biden）容忍以色列對哈馬斯的血腥軍事行動表示憤怒。



法媒報道，穿着紅色衣服的示威者高呼「從華盛頓特區到巴勒斯坦，我們就是紅線」，舉着巴勒斯坦國旗、標語和橫幅，上面寫着被以色列軍隊殺害的巴勒斯坦人的名字，「拜登的紅線是謊言」和「轟炸兒童不是自衛」。

2024年6月8日，聲援巴勒斯坦的示威者手持長達2英里（約3200米）的紅布，用紅布包圍白宮，抗議拜登的「紅線」言論（Reuters）

圖為2024年6月8日，美國華府，示威者着紅色衫在白宮外集會抗議拜登縱容以色列持續進攻加沙。（Reuters）

拜登3月宣稱，如果以色列對拉法發動全面攻擊，他不會再給以色列提供武器。這被認為是拜登設定的「紅線」。但白宮6月說，以色列對拉法的襲擊並沒有越過「紅線」。

圖為2024年3月1日，拜登與意大利總理梅洛尼會晤，在表明會向加沙空投物資時，兩次把加沙誤說成烏克蘭。（Reuters）

來自維珍尼亞州、父母是巴勒斯坦人的25歲示威者馬赫達維（Zaid Mahdawi）說：「我不會再相信拜登說的任何話，他言論中的『紅線』是胡說八道，這顯示出他的虛偽和懦弱。」

圖為2024年6月8日，美國華府，白宮外的示威活動中一名示威者用「大聲公」嗌口號。（Reuters）

25歲的護理助理麥金尼（Tala McKinney）說：「我想我們都希望這種情況能盡快停止，但顯然我們的總統沒有履行他對我們國家說的話。這太離譜了。」

包車把來自緬因州和佛羅里達州等遙遠地方的示威者送到華盛頓。白宮在示威活動前加強了安保，增加了一道防恐圍欄。

拜登因在衝突中對以色列的軍事行動的態度而受到批評。距離與特朗普的競選之戰還有五個月，拜登面臨爭取回教徒和年輕選民的壓力。

麥金尼說：「總統不履行諾言，這真令人失望。我將投票給第三人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

