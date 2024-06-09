馬克龍與拜登促加沙立即停火

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月8日在巴黎與到訪的美國總統拜登（Joe Biden）會談，討論俄烏戰爭、中東局勢等議題，會後雙方公布兩國各領域合作路線圖，涵蓋人工智能、網絡安全、應對氣候變化等。美法領袖籲在加沙地帶立即實現停火，以開啟政治解決以巴問題的前景。



拜登6日出席在法國舉行的諾曼底登陸80週年紀念活動，8日與馬克龍在法國總統府舉行會談。據法國總統府消息，法美領導人就俄烏衝突、中東局勢、經貿合作等問題進行了討論，並公布有關兩國在各領域合作的路線圖。

馬克龍在會談後舉行的聯合新聞發布會上表示，法國支持美方公布的有關解決巴以衝突的新提議，希望在加沙地帶立即實現停火，尋求政治解決方案，為實現公正和持久的和平創造條件，並滿足巴以民眾的安全關切。

2024年6月8日，美國總統拜登（Joe Biden）在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表聯合聲明後，兩人在法國巴黎愛麗舍宮外握手。（Reuters）

拜登訪法・美法關係・法美關係：2024年6月8日，法國總統馬克龍和美國總統拜登在巴黎愛麗舍宮庭園會談。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

馬克龍說，以色列面對國際社會強烈要求，仍不開放所有過境點讓人道主義援助進入加沙地帶，加沙地帶南部城市拉法的局勢和人員傷亡「令人無法接受」。

拜登表示，美國不會停止工作，直至所有被扣押人員獲釋和達成停火。

拜登5月31日，以色列提出在加沙地帶停火的新提議，建議將停火分三個階段，建議已經轉交給巴勒斯坦運動哈馬斯。第一階段是為期6週的「完全停火」，其間以軍從加沙地帶所有人口聚集區撤出；哈馬斯釋放婦女、老人和傷者等部份被扣押人員；以色列釋放數百名被關押的巴勒斯坦人。在第二階段，哈馬斯將釋放剩餘被扣押人員。作為交換條件，以軍將全部撤出加沙地帶。第三階段將開啓加沙地帶的大規模重建計劃等。